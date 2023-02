Kuleba vyzval svet, aby prijal 10-bodový mierový plán prezidenta Zelenského

Suverenita a územná celistvosť

Geopolitický projekt

24.2.2023 - Ukrajinský minister zahraničných vecí sa pri príležitosti výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine prihovoril Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) Dmytro Kuleba vyzval svet, aby prijal 10-bodový mierový plán prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý je podľa jeho slov v súlade s rezolúciou OSN vyzývajúcou Rusko na stiahnutie sa z Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Cieľom plánu je „obnoviť rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc v plnom súlade s Chartou OSN, ktorú sme sa všetci zaviazali rešpektovať a dodržiavať,“ prízvukoval Kuleba.„Cieľom plánu je dostať Rusko z Ukrajiny a urobiť zo sveta bezpečnejšie miesto. Je zrejmé, že akékoľvek nové mierové návrhy by teraz mali byť v súlade s požiadavkami stanovenými v rezolúcii.“ dodal.Kuleba do svojho príhovoru zahrnul aj varovanie pre ruských predstaviteľov a vojakov. „Myslíte, že vám prejde, čo ste urobili? Skončíte pred súdom. Budete vypovedať o tom, ako silno ste boli proti agresii a ako ste plnili rozkazy. Myslíte si, že svet sa unaví v podpore Ukrajiny? Podpora bude len silnejšia,“ povedal minister.Proti Kulebovmu vystúpeniu pred prejavom protestoval ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia . Argumentoval pritom, že povolenie ministrovi hovoriť poruší procedúry OSN.„To, čoho sme dnes svedkami, je ďalší pokus poskytnúť určité práva skupine krajiny, zatiaľ čo EÚ uprednostňuje Ukrajinu, pretože je súčasťou vášho geopolitického projektu,“ povedal maltskému ministrovi zahraničia Ianovi Borgovi, ktorý predsedal zasadnutiu.Kulebov prejav sa skončil minútou ticha za obete na Ukrajine. Nebenzia do toho vstúpil s tvrdením, že minútu ticha by mali držať na počesť všetkých, ktorí zahynuli na Ukrajine.