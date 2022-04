Rusko sa môže podľa Zelenského pokúsiť o pseudoreferendum na okupovaných územiach

22.4.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval Spojeným štátom za nový balík vojenskej pomoci vo výške 800 miliónov dolárov a povedal, že je to „práve to, na čo sme čakali“. Nový balík vojenskej pomoci zahŕňa ťažké delostrelectvo, 144-tisíc kusov munície a bezpilotné lietadlá, ktoré budú môcť ukrajinské sily použiť v eskalujúcom boji o oblasť Donbasu na východe krajiny.Zelenskyj zároveň vyzval západné krajiny, aby urýchlili dodávky zbraní na pomoc Ukrajine odraziť ruskú ofenzívu. „Okupanti naďalej robia všetko, čo je v ich silách, aby si dali dôvod hovoriť aspoň o nejakom víťazstve,“ povedal Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer vo svojom nočnom videopríhovore k národu.„Zoskupujú svoje sily, organizujú nové taktické prápory a dokonca sa snažia začať takzvanú ´mobilizáciu´ v regiónoch, ktoré okupujú na Ukrajine,“ dodal.Zelenskyj tiež varoval Ukrajincov žijúcich v oblastiach na juhu Ukrajiny pod kontrolou ruských jednotiek, aby im neposkytovali svoje preukazy totožnosti, ktoré by podľa neho mohli byť zneužité „na sfalšovanie pseudoreferenda o našej krajine“ a na vytvorenie vlády priateľskej k Moskve.