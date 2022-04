Zelenskyj prirovnal škody na Ukrajine k druhej svetovej vojne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtkovom video príhovore k poslancom portugalského parlamentu prirovnal súčasné ničenie jeho krajiny ruskými silami k druhej svetovej vojne. Informuje o tom agentúra DPA.





"Škody, ktoré sú teraz páchané na Ukrajine, sú podobné tým, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny," uviedol Zelenskyj, ktorého 15-minútový prejav odvysielala televízna stanica RTP. "Nebojujeme len za našu nezávislosť, ale aj za naše prežitie," zdôraznil.Podľa Zelenského existuje paralela medzi Ukrajinou a návratom Portugalska k demokracii v roku 1974, keď sa tam odohrala tzv. klinčeková revolúcia. Tá takmer bez krviprelievania ukončila 48 rokov diktatúry Antónia dne Oliveira Salazara a následne Marcela Caetana. "Klinčeková revolúcia, ktorá vás oslobodila od diktatúry, vám umožňuje pochopiť, ako sa cítime my," povedal.Zelenskyj sa Lisabonu poďakoval za poskytnutú pomoc a vyzval na ďalšiu podporu, najmä dodávky ťažkých zbraní a prijatie dodatočných sankcií voči Rusku. Predseda portugalského parlamentu Augusto Santos Silva prisľúbil Ukrajine do budúcnosti intenzívnejšiu podporu.Podľa ukrajinského prezidenta bolo od začiatku ruskej invázie obsadených a zničených viac ako 1000 ukrajinských miest a obcí. "Okupanti zabíjali len pre zábavu, mučili, znásilňovali, zabíjali ľudí a strieľali na autá, v ktorých sedeli deti," uviedol Zelenskyj."Milióny ľudí musia utekať - to ako keby všetci Portugalci museli opustiť svoju krajinu," povedal Zelenskyj. DPA pripomína, že v Portugalsku žije 10,3 milióna ľudí.Od začiatku vojny utieklo z Ukrajiny do zahraničia podľa najnovších údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) približne päť miliónov ľudí a viac ako 7,7 milióna osôb je vnútorne vysídlených.