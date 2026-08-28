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28. augusta 2026
Vláda vyčlenila na projekty stredného Slovenska viac ako tri milióny, témou rokovania bola aj spoločnosť Slovalco – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Podpora Projekty Rekonštrukcia mostov Rýchlostná cesta R2 Stredné Slovensko Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
Cieľom prijatých opatrení má byť zvýšenie kvality života obyvateľov, podpora regionálneho rozvoja a aj zlepšenie dopravnej a verejnej infraštruktúry. Na projekty obcí, miest a ďalších ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Cieľom prijatých opatrení má byť zvýšenie kvality života obyvateľov, podpora regionálneho rozvoja a aj zlepšenie dopravnej a verejnej infraštruktúry.
Na projekty obcí, miest a ďalších organizácií v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen v piatok vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila sumu 3 307 107 eur.
Ako v tejto súvislosti informoval Úrad vlády SR, cieľom prijatých opatrení má byť zvýšenie kvality života obyvateľov, podpora regionálneho rozvoja, zlepšenie dopravnej a verejnej infraštruktúry a vytvorenie novej príležitosti pre hospodársky rast v spomenutých okresoch na strednom Slovensku.
Samotní predstavitelia samospráv ako prioritu financovania označili modernizácie ciest a mostov, budovanie vodovodov a kanalizácií, riešenie nedostatku praktických lekárov, rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov a efektívnejšiu podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie.
„V oblasti rekonštrukcie a rozvoja infraštruktúry vláda podporila mesto Zvolen sumou 276 000 eur na rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry, mesto Dudince sumou 75 000 eur na obnovu miestnych komunikácií, obec Horné Hámre sumou 30 000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Kostivrch a mesto Žiar nad Hronom sumou 80 000 eur na rekonštrukciu budovy a výmenu okien v sídle okresného úradu," informoval úrad vlády.
Témou rokovania vlády bola tiež spoločnosť Slovalco, ktorá po dvoch rokoch opätovne spúšťa pece na výrobu primárneho hliníka. Z tohto dôvodu vláda poverila ministra školstva Tomáša Druckera, aby posúdil možnosti rozšírenia duálneho vzdelávania v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen a v spolupráci so spoločnosťou Slovalco, a.s. a ďalšími priemyselnými podnikmi s cieľom zabezpečiť prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre strategické odvetvia priemyslu.
Súčasťou výstupov z piatkového zasadnutia kabinetu sú aj úlohy pre Ministerstvo dopravy SR, ktoré má zabezpečiť prípravu rekonštrukcie viacerých mostov, realizáciu opráv ciest 1. triedy v okresoch Krupina a Veľký Krtíš a pokračovanie prípravy strategického úseku rýchlostnej cesty R2 v okolí Zvolena.
„Rezort dopravy tiež zabezpečí vyhlásenie verejného obstarávania prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti zdvojkoľajnenia trate Zvolen – Banská Bystrica pre 15 minútový interval vlakov osobnej železničnej dopravy," zdôraznil úrad vlády.
Vláda v piatok podporila aj projekty zamerané na skvalitnenie verejných služieb a vzdelávacieho prostredia. Obec Hliník nad Hronom konkrétne získala 150 000 eur na rekonštrukciu a vybavenie jedálne materskej školy a obnovu domu smútku, Technická univerzita vo Zvolene dostala 40 000 eur na rekonštrukciu hlavnej budovy a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100 000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia.
Dotáciu v hodnote 15 000 eur získalo aj mesto Banská Štiavnica, a to na modernizáciu a rekonštrukciu havarijného stavu hasičskej zbrojnice. Témou výjazdového rokovania bola aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najmä v okresoch Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom, ktoré zápasia s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a rastúcim podielom seniorov.
Ministerstvo zdravotníctva má preto pripraviť opatrenia na stabilizáciu zdravotníckeho personálu a posúdiť možnosti podpory kúpeľných zariadení v Dudinciach a Sliači.
„Ministri podporili aj projekty, ktoré prispejú k atraktivite regiónu nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov. Občianske združenie Priaznivci Pustého hradu Zvolen získali 90 000 eur na obstaranie turistického vláčika, ktorý sprístupní jednu z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok regiónu, mesto Sliač dostalo 66 000 eur na rekonštrukciu exteriéru kultúrneho domu, obnovu chodníka ku kúpeľom a vydanie monografie mesta. Obec Zvolenská Slatina získala 66 000 eur na rekonštrukciu pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne s názvom Plačúca matka. Slovenské národné múzeum – Hrad Modrý Kameň získalo 10 000 eur na modernizáciu expozícií a vzdelávacích prvkov pre deti a rodiny a Banskobystrický samosprávny kraj podporí organizáciu 3. krajských dožiniek sumou 20 000 eur," uviedol úrad vlády.
Sumou 45 000 eur pre Futbalovú akadémiu Zvolen na materiálno-technické vybavenie a modernizáciu športovej infraštruktúry vláda takisto podporila rozvoj športu a práce s mládežou. Jednou z hlavných priorít podľa úradu vlády zostáva posilnenie ekonomického potenciálu regiónu.
„Ministerstvo hospodárstva bude prostredníctvom agentúry SARIO pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov a podpore rozvoja priemyselných aktivít. Ministerstvo školstva v spolupráci s rezortom práce posúdi rozšírenie systému duálneho vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou Slovalco a ďalšími podnikmi s cieľom pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu pre potreby regionálnej ekonomiky," doplnil úrad.
Dodal, že vláda chce osobitnú pozornosť venovať aj rozširovaniu kapacít zariadení sociálnych služieb, podpore seniorov a efektívnejšej integrácii marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom vzdelávania, rekvalifikácie a vytvárania pracovných príležitostí.
Zdroj: SITA.sk - Vláda vyčlenila na projekty stredného Slovenska viac ako tri milióny, témou rokovania bola aj spoločnosť Slovalco – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na projekty obcí, miest a ďalších organizácií v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen v piatok vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila sumu 3 307 107 eur.
Ako v tejto súvislosti informoval Úrad vlády SR, cieľom prijatých opatrení má byť zvýšenie kvality života obyvateľov, podpora regionálneho rozvoja, zlepšenie dopravnej a verejnej infraštruktúry a vytvorenie novej príležitosti pre hospodársky rast v spomenutých okresoch na strednom Slovensku.
Podpora zamestnanosti a sociálnych služieb
Samotní predstavitelia samospráv ako prioritu financovania označili modernizácie ciest a mostov, budovanie vodovodov a kanalizácií, riešenie nedostatku praktických lekárov, rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov a efektívnejšiu podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie.
„V oblasti rekonštrukcie a rozvoja infraštruktúry vláda podporila mesto Zvolen sumou 276 000 eur na rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry, mesto Dudince sumou 75 000 eur na obnovu miestnych komunikácií, obec Horné Hámre sumou 30 000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Kostivrch a mesto Žiar nad Hronom sumou 80 000 eur na rekonštrukciu budovy a výmenu okien v sídle okresného úradu," informoval úrad vlády.
Spoločnosť Slovalco a rekonštrukcia ciest
Témou rokovania vlády bola tiež spoločnosť Slovalco, ktorá po dvoch rokoch opätovne spúšťa pece na výrobu primárneho hliníka. Z tohto dôvodu vláda poverila ministra školstva Tomáša Druckera, aby posúdil možnosti rozšírenia duálneho vzdelávania v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen a v spolupráci so spoločnosťou Slovalco, a.s. a ďalšími priemyselnými podnikmi s cieľom zabezpečiť prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre strategické odvetvia priemyslu.
Súčasťou výstupov z piatkového zasadnutia kabinetu sú aj úlohy pre Ministerstvo dopravy SR, ktoré má zabezpečiť prípravu rekonštrukcie viacerých mostov, realizáciu opráv ciest 1. triedy v okresoch Krupina a Veľký Krtíš a pokračovanie prípravy strategického úseku rýchlostnej cesty R2 v okolí Zvolena.
„Rezort dopravy tiež zabezpečí vyhlásenie verejného obstarávania prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti zdvojkoľajnenia trate Zvolen – Banská Bystrica pre 15 minútový interval vlakov osobnej železničnej dopravy," zdôraznil úrad vlády.
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Vláda v piatok podporila aj projekty zamerané na skvalitnenie verejných služieb a vzdelávacieho prostredia. Obec Hliník nad Hronom konkrétne získala 150 000 eur na rekonštrukciu a vybavenie jedálne materskej školy a obnovu domu smútku, Technická univerzita vo Zvolene dostala 40 000 eur na rekonštrukciu hlavnej budovy a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100 000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia.
Dotáciu v hodnote 15 000 eur získalo aj mesto Banská Štiavnica, a to na modernizáciu a rekonštrukciu havarijného stavu hasičskej zbrojnice. Témou výjazdového rokovania bola aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najmä v okresoch Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom, ktoré zápasia s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a rastúcim podielom seniorov.
Ministerstvo zdravotníctva má preto pripraviť opatrenia na stabilizáciu zdravotníckeho personálu a posúdiť možnosti podpory kúpeľných zariadení v Dudinciach a Sliači.
„Ministri podporili aj projekty, ktoré prispejú k atraktivite regiónu nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov. Občianske združenie Priaznivci Pustého hradu Zvolen získali 90 000 eur na obstaranie turistického vláčika, ktorý sprístupní jednu z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok regiónu, mesto Sliač dostalo 66 000 eur na rekonštrukciu exteriéru kultúrneho domu, obnovu chodníka ku kúpeľom a vydanie monografie mesta. Obec Zvolenská Slatina získala 66 000 eur na rekonštrukciu pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne s názvom Plačúca matka. Slovenské národné múzeum – Hrad Modrý Kameň získalo 10 000 eur na modernizáciu expozícií a vzdelávacích prvkov pre deti a rodiny a Banskobystrický samosprávny kraj podporí organizáciu 3. krajských dožiniek sumou 20 000 eur," uviedol úrad vlády.
Systém duálneho vzdelávania
Sumou 45 000 eur pre Futbalovú akadémiu Zvolen na materiálno-technické vybavenie a modernizáciu športovej infraštruktúry vláda takisto podporila rozvoj športu a práce s mládežou. Jednou z hlavných priorít podľa úradu vlády zostáva posilnenie ekonomického potenciálu regiónu.
„Ministerstvo hospodárstva bude prostredníctvom agentúry SARIO pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov a podpore rozvoja priemyselných aktivít. Ministerstvo školstva v spolupráci s rezortom práce posúdi rozšírenie systému duálneho vzdelávania v spolupráci so spoločnosťou Slovalco a ďalšími podnikmi s cieľom pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu pre potreby regionálnej ekonomiky," doplnil úrad.
Dodal, že vláda chce osobitnú pozornosť venovať aj rozširovaniu kapacít zariadení sociálnych služieb, podpore seniorov a efektívnejšej integrácii marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom vzdelávania, rekvalifikácie a vytvárania pracovných príležitostí.
Zdroj: SITA.sk - Vláda vyčlenila na projekty stredného Slovenska viac ako tri milióny, témou rokovania bola aj spoločnosť Slovalco – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister školstva vedy výskumu a športu SR Podpora Projekty Rekonštrukcia mostov Rýchlostná cesta R2 Stredné Slovensko Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
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