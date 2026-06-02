|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Xénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júna 2026
Rusko už druhý mesiac po sebe prichádza na Ukrajine o viac územia, než dobyje
Analýza ISW naznačuje spomaľovanie ruského postupu a rastúcu účinnosť ukrajinských dronových útokov.
Zdieľať
Ukrajina v máji druhý mesiac po sebe získala viac územia, než stratila v bojoch s ruskou armádou. Vyplýva to z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú v utorok zverejnila agentúra AFP.
Podľa analýzy ukrajinská armáda v máji získala čistý územný zisk 282 štvorcových kilometrov. Kyjev tvrdí, že situácia na bojisku sa postupne zlepšuje najmä na juhu a východe krajiny.
Efektívne drony
ISW uviedol, že tempo ruského postupu sa od konca roka 2025 spomaľuje najmä v dôsledku rastúcej efektivity ukrajinských dronových útokov na frontovej línii aj v tyle protivníka.
Rusko podľa analýzy v apríli stratilo približne 120 štvorcových kilometrov územia, čo bol prvý mesiac po dva a pol roku, keď jeho sily prišli o viac územia, než obsadili.
Ruskí vojaci
Ukrajinské zisky za apríl a máj spolu predstavovali približne 403 štvorcových kilometrov, čo je podľa AFP asi 0,4 percenta územia okupovaného Ruskom. Väčšina ukrajinských úspechov bola zaznamenaná v Doneckej a Záporožskej oblasti.
ISW zároveň upozornil, že ruskí vojaci zostávajú prítomní vo viacerých oblastiach, ktoré Ukrajina opätovne získala.
Úspechy pred inváziou
Moskva podľa inštitútu využíva taktiku vysielania malých skupín vojakov na front, kde sa ukrývajú a pripravujú priestor pre následný postup väčších jednotiek.
„Úspešné ukrajinské útoky dronmi na stredné vzdialenosti a v blízkosti frontu obmedzujú schopnosť Ruska presúvať vojakov a zásobovať pozície na fronte,“ uviedol ISW.
Rusko v súčasnosti kontroluje viac než 19 percent ukrajinského územia vrátane Krymu a častí Donbasu obsadených ešte pred inváziou vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Rusko už druhý mesiac po sebe prichádza na Ukrajine o viac územia, než dobyje © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Union zdravotná poisťovňa uspela v hodnotení Poisťovňa roka 2025. Ocenenie jej priniesla dostupnosť lekárov a preventívnych vyšetrení
Pokles by im neuškodil. Progresívci sa na prvom mieste držia zubami-nechtami