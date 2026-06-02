 Utorok 2.6.2026
 Meniny má Xénia
 24hod.sk    Z domova

02. júna 2026

Pokles by im neuškodil. Progresívci sa na prvom mieste držia zubami-nechtami


Prieskum pritom ukázal, že rozhodnutých by bolo 64,5 percenta voličov. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici mája, zvíťazilo by v nich



2.6.2026 (SITA.sk) - Prieskum pritom ukázal, že rozhodnutých by bolo 64,5 percenta voličov.


Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici mája, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko. Progresívci v najnovšom prieskume dosiahli 19,7 percenta hlasov oslovených. V porovnaní s aprílovým prieskumom je to o 1,1 percentuálneho bodu menej, stále to však stačí na víťazstvo.

Strana Smer-SD si oproti aprílu o 1,1 percentuálneho bodu polepšila, a v prieskume získala 18,9 percenta hlasov respondentov. Na treťom mieste by s väčším odskokom skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 9,1 percenta opýtaných.

Takéto výsledky ukázal prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24. Agentúra vykonávala prieskum od 14. do 21. mája na vzorke 1 000 respondentov. Prieskum pritom ukázal, že rozhodnutých by bolo 64,5 percenta voličov.

Hlas na štvrtom mieste


Tesne za hnutím Republika by na štvrtom mieste skončila strana Hlas-SD, ktorá v prieskume získala 8,9 percenta. Do parlamentu by sa ďalej dostali aj strana Sloboda a Solidarita s podporou 8,6 percenta, Hnutie Slovensko s 8,2 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 7,9 percenta hlasov voličov a tesne by bránami parlamentu prešli aj Demokrati, ktorých by volilo 5,1 percenta účastníkov prieskumu.

Do parlamentu by sa tesne nedostala koaličná Slovenská národná strana (4,8 %) ani Maďarská aliancia (4 %). Zvyšné politické subjekty skončili s podporou nižšou ako 2,5 percenta.

Rozdelenie mandátov


Do parlamentu by sa tak dostalo osem politických strán a hnutí. Progresívci by získali najviac mandátov - 34. Nasleduje Smer-SD s 33 mandátmi a hnutie Republika a Hlas-SD by ich získali zhodne po 16. Strana Sloboda a Solidarita by obsadila 15 kresiel, Hnutie Slovensko a kresťanskí demokrati zhodne po 14 a Demokrati osem.

Z výsledkov prieskumu tak vyplýva, že by strany súčasnej koalície nedokázali zostaviť väčšinu, a to ani s pomocou hnutia Republika. Dokopy by mali 65 mandátov. Opozícia by na zostavenie väčšiny potrebovala pomoc Hnutia Slovensko. Bez Hnutia Slovensko by totiž mala 71 mandátov, čo tiež nestačí na zostavenie väčšiny.


Zdroj: SITA.sk - Pokles by im neuškodil. Progresívci sa na prvom mieste držia zubami-nechtami © SITA Všetky práva vyhradené.

