 24hod.sk    Z domova

30. augusta 2025

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu


Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)



Zdieľať
664a0de8d7086745920491 676x451 30.8.2025 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu. Podľa informácií, ktoré priniesol portál noviny.sk, šéf SIS zdemoloval dopravnú značku. Nehoda sa podľa informácií TV JOJ stala v sobotu, konkrétne v lokalite pod Zoborom v Nitre.


Gašpar pre médium uviedol, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti a príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.


Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.

