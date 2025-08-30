|
Sobota 30.8.2025
Úvodná strana
|
30. augusta 2025
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
30.8.2025 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu. Podľa informácií, ktoré priniesol portál noviny.sk, šéf SIS zdemoloval dopravnú značku. Nehoda sa podľa informácií TV JOJ stala v sobotu, konkrétne v lokalite pod Zoborom v Nitre.
Gašpar pre médium uviedol, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti a príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
