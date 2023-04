Rusko vybudovalo 120-kilometrové obranné línie v Záporožskej oblasti a je presvedčené, že Ukrajina zaútočí na Melitopoľ

12.4.2023 - Ruské sily vybudovali tri obranné línie pozdĺž 120 kilometrov dlhého úseku v Záporožskej oblasti, ale bez dostatočnej podpory jednotiek a delostrelectva budú málo užitočné.V najnovšej správe to tvrdí britské ministerstvo obrany, ktoré zároveň uviedlo, že jednotlivé línie sú od seba približne desať až 20 kilometrov.„Rusko pravdepodobne vynaložilo značné úsilie na tieto obranné práce, pretože je presvedčené, že Ukrajina zvažuje útok na mesto Melitopoľ. Obrana má potenciál stať sa značnou prekážkou, ale jej užitočnosť takmer úplne závisí od toho, či bude dostatočne podporovaná delostrelectvom a personálom,“ poznamenalo britské ministerstvo obrany, ktoré vyjadrilo pochybnosť, či Rusko v súčasnosti môže zhromaždiť tieto zdroje.V predchádzajúcej správe ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva prognózovalo, že Moskva by mohla do útočných operácií na Ukrajine viac zapojiť svoje vzdušné útočné sily.