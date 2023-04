Štátna duma schválila elektronické povolávacie rozkazy, návrh zatvára medzeru v zákone

Vojenské odvodné úrady

Ďalšia mobilizácia

11.4.2023 (SITA.sk) - Dolná komora ruského parlamentu v utorok schválila legislatívu, ktorá umožní úradom vydať elektronické povolávacie rozkazy pre brancov a záložníkov. Štátna duma prijala návrh v druhom a treťom čítaní.Na to, aby vstúpil do platnosti, ho musí ešte schváliť horná komora parlamentu a musí ho podpísať prezident Vladimir Putin Súčasná ruská legislatíva o vojenskej službe vyžaduje osobné doručenie povolávacích listín. Mnoho Rusov sa v minulosti vyhýbalo odvodu tým, že neboli na svojej adrese.Návrh by však túto medzeru v zákone zatvoril. Zatiaľ čo oznámenia vydávané miestnymi vojenskými odvodovými úradmi budú aj naďalej posielať poštou, za platné sa budú považovať od momentu ich umiestnenia na štátny portál pre elektronické služby.Adresáti, ktorí sa vyhnú odvodu, nebudú môcť opustiť Rusko, suspendujú im vodičské preukazy a zakážu im predať ich byt i ďalší majetok.Keďže legislatívu predstavili v čase príprav ruskej armády na očakávanú ukrajinskú protiofenzívu, vyvolala obavy, že vláda začína ďalšiu mobilizáciu do vojny na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však novinárom povedal, že také plány nemajú.Návrh zákona je podľa potrebný na zefektívnenie zastaraného povolávacieho systému vzhľadom na nedostatky, ktoré odhalila „čiastočná mobilizácia“ na jeseň minulého roka.V septembri Putin oznámil mobilizáciu 300-tisíc záložníkov po tom, ako ukrajinská protiofenzíva vytlačila ruské sily zo širokých oblastí na východe. Mobilizácia viedla k masovému odchodu odhadom státisícov Rusov.