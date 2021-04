Rusko začalo s výstabou vlastnej vesmírnej stanice

Rusko buduje svoju vlastnú orbitálnu stanicu, pričom v súčasnosti už prebieha výstavba jej prvého základného segmentu. Na sociálnej sieti Telegram o tom informoval riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin, píše agentúra DPA.





Spoločnosť Energija budujúca nosné rakety dostala podľa agentúry DPA za úlohu pripraviť jej vypustenie na obežnú dráhu okolo Zeme do štyroch rokov. Rusko plány vlastnej vesmírnej stanice rozpracovávalo už dlhšiu dobu, avšak podľa miestnych médií sa v nich rozhodlo pokračovať iba nedávno.Ak by Rusko umiestnilo na obežnú dráhu svoju vlastnú vesmírnu stanicu, Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), ktorá je na orbite už 20 rokov, by svoju prevádzku ukončila skôr, ako sa očakávalo. V súčasnosti medzi Ruskom a jeho medzinárodnými partnermi platí dohoda, podľa ktorej bude ISS v prevádzke do roku 2024. Ešte nedávno Moskva skúmala možnosti predĺženia jej fungovania do roku 2030.V nedeľu však podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov oznámil, že Rusko sa na prevádzke ISS prestane podieľať od roku 2025, o čom bude informovať svojich partnerov. "Nemôžeme ohroziť životy," uviedol Borisov pre štátnu televíziu Rossija 1. Podľa neho pribúdajú správy o technických poruchách na ISS. Ako uvádza DPA, naposledy sa v médiách v súvislosti s technickými problémami na ISS objavili správy o úniku vzduchu.Podľa Roskosmosu sa o osude ISS rozhodne po roku 2024 na základe analýzy jej technického stavu.Ako pripomína DPA, prezident Vladimir Putin presadzuje, aby si Rusko udržalo a posilnilo svoje postavenie vedúcej jadrovej a vesmírnej veľmoci.Podľa agentúry Interfax by nová vesmírna stanica mohla stáť Rusko až 6 miliárd dolárov.