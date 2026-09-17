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17. septembra 2026

Rusko zaútočilo raketami na Kyjev, zranilo aj deti. V Rusku medzitým horela rafinéria a hlásili útok na letisko


Tagy: ruské útoky ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Najmenej 12 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na ukrajinskú metropolu. Ukrajinské drony údajne v rovnakom čase zasiahli ciele v Rostovskej oblasti a priemyselnú zónu rafinérie v Jaroslavli. Rusko v ...



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vojna ukrajina 676x416 17.9.2026 (SITA.sk) - Najmenej 12 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na ukrajinskú metropolu. Ukrajinské drony údajne v rovnakom čase zasiahli ciele v Rostovskej oblasti a priemyselnú zónu rafinérie v Jaroslavli.


Rusko v noci na štvrtok zaútočilo dronmi a raketami na Kyjev, pričom zranenia utrpelo najmenej 12 ľudí vrátane dvoch detí. V rovnakom čase prichádzali z Ruska správy o ukrajinských útokoch na vojenské letisko v Rostovskej oblasti a ropnú rafinériu v Jaroslavli, kde po výbuchoch vypukol požiar. Informoval o tom portál Kyiv Independent.

Mohutné výbuchy


Výbuchy začali otriasať centrom Kyjeva približne o 0:30 miestneho času. Ďalšia vlna prišla krátko po 2:00, keď na ukrajinskú metropolu smerovali balistické rakety. Reportéri Kyiv Independent zaznamenali najskôr dva mohutné výbuchy v krátkom slede, približne o minútu ďalší a následne sériu ďalších ôsmich explózií.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že zranenia utrpelo najmenej 12 ľudí vrátane dvoch detí. Najmenej deväť zranených museli hospitalizovať. Ruský útok poškodil aj budovu vysokej školy v Holosijivskej štvrti. „Poškodená bola fasáda a okná štvorposchodovej budovy vysokej školy,“ uviedla ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie. Na mieste vypukol menší požiar, ktorý záchranári uhasili.

Škody hlásila aj Kyjevská oblasť. V Brovarskom okrese horel súkromný objekt a poškodená bola hospodárska budova, poľnohospodárska technika, návesy a automobil. Vo Fastivskom okrese utrpeli škody obytné budovy a komerčná infraštruktúra. Úplný rozsah následkov útoku zatiaľ nebol známy.

Nočný dronový útok


Takmer súčasne sa objavili správy o ukrajinských útokoch na území Ruska. Monitorovací kanál Exilenova+ zverejnil zábery, ktoré údajne zachytávajú útok na vojenské letisko v Rostovskej oblasti. Na ďalšom videu bolo vidieť ďalší výbuch v areáli.

Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar potvrdil nočný dronový útok na región. Tvrdil, že ruské sily zostrelili drony v Millerovskom a Kamenskom okrese a že v tom čase nemal informácie o obetiach ani škodách na zemi. Ďalší útok údajne smeroval na ropnú rafinériu v Jaroslavli. Ruské telegramové kanály informovali o dronoch prilietajúcich do priemyselnej zóny a následne zverejnili zábery požiaru v areáli po výbuchoch.

Kyiv Independent v čase zverejnenia nedokázal nezávisle potvrdiť útoky na ruské ciele ani rozsah prípadných škôd. Ukrajinská armáda sa k najnovším hláseným útokom verejne nevyjadrila.

Útoky na rafinérie


Ukrajina dlhodobo útočí dronmi na ruské vojenské letiská, obranné podniky a ropnú infraštruktúru s cieľom obmedziť schopnosť Moskvy viesť vojnu. Útoky na rafinérie patria podľa Kyiv Independent k ekonomicky najvýznamnejším častiam ukrajinskej kampane útokov na veľkú vzdialenosť a prispeli k nedostatku pohonných látok a poklesu ruskej produkcie počas leta.

Kyjev pritom čelil ruskému útoku už ráno 15. septembra. Podľa miestnych úradov vtedy zahynul jeden človek a najmenej 12 ďalších utrpelo zranenia. Zasiahnutá bola aj čerpacia stanica v Darnyckej štvrti.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo raketami na Kyjev, zranilo aj deti. V Rusku medzitým horela rafinéria a hlásili útok na letisko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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