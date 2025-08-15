|
Ruskú rafinériu v Samarskej oblasti produkujúcu letecké palivo zasiahol ukrajinský útok
Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že zasiahla veľkú ropnú rafinériu v stredoruskom meste Syzraň, ktoré leží približne 800 kilometrov za frontovou líniou. Dodala, že rafinéria vyrába letecké palivo a ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že zasiahla veľkú ropnú rafinériu v stredoruskom meste Syzraň, ktoré leží približne 800 kilometrov za frontovou líniou. Dodala, že rafinéria vyrába letecké palivo a zásobuje ruskú armádu.
„Ropná rafinéria Syzraň v Samarskej oblasti v Rusku, ktorá je jednou z najväčších v systéme Rosnefť, bola zasiahnutá,“ uviedol ukrajinský generálny štáb. Neoverené obrázky na sociálnych sieťach ukazujú viacero požiarov a sivý dym.
Ukrajina vyhlásila, že zintenzívni svoje útoky na ciele v hĺbke ruského územia, keďže Moskva v júni a júli na Ukrajinu zaútočila rekordným počtom rakiet a dronov. Podľa ruskej armády Kyjev v noci na piatok podnikol útoky 53 dronmi.
Zdroj: SITA.sk - Ruskú rafinériu v Samarskej oblasti produkujúcu letecké palivo zasiahol ukrajinský útok © SITA Všetky práva vyhradené.
