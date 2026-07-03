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03. júla 2026

Stal by sa Polaček opäť primátorom Košíc? Prieskum mapoval aj spokojnosť obyvateľov s kvalitou života v meste


Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Primátor Košíc

Prieskum zisťoval aj účasť v komunálnych voľbách. Košický primátor Jaroslav Polaček by svoj mandát po tretíkrát neobhájil, ...



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3.7.2026 (SITA.sk) - Prieskum zisťoval aj účasť v komunálnych voľbách.


Košický primátor Jaroslav Polaček by svoj mandát po tretíkrát neobhájil, ukazujú výsledky prieskumu agentúry Ixactly pre televíziu Markíza, ktorý je zverejnený na portáli tnlive.sk. Vyplýva z nich, že terajší primátor by skončil na druhom mieste za starostom mestskej časti Sídlisko KVP Ladislavom Lörincom.

Lörinc by zvíťazil


Kým Polačekovi by svoj hlas odovzdalo 20,8 percenta voličov, Lörinc by zvíťazil so ziskom 25,3 percenta hlasov. Tretiu priečku by obsadil kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák, ktorého by volilo 14,2 percenta opýtaných. Ďalších 2,1 percenta respondentov by volilo iného kandidáta.

Prieskum bol realizovaný v júni na vzorke 800 respondentov. V posledný júnový deň ale ohlásili kandidatúru ďalší dvaja záujemcovia o primátorský post v Košiciach. Jedným z nich je konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol, druhou kandidátkou je starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová.

Účasť vo voľbách a spokojnosť s kvalitou života


Účasť vo voľbách jednoznačne deklarovalo 51 percent respondentov. Štvrtina (25 percent) uvádzala, že sa na voľbách skôr zúčastnia. Osem percent opýtaných sa na voľbách skôr nezúčastní a sedem percent sa vôbec nechystá voliť v komunálnych voľbách. Deväť percent respondentov nevedelo odpovedať, či 24. októbra pri voľbách do orgánov samospráv pristúpia k volebným urnám.

V prieskume sa respondentov pýtali aj na spokojnosť s kvalitou života v metropole východu. Ako výbornú ju hodnotilo 12 percent opýtaných, ďalších 32 percent uviedlo, že je chválitebná. Najviac respondentov ju zhodnotilo ako dobrú, konkrétne 42 percent. Za dostatočnú ju považuje 14 percent opýtaných a jedno percento ju zhodnotilo ako nedostatočnú.


Zdroj: SITA.sk - Stal by sa Polaček opäť primátorom Košíc? Prieskum mapoval aj spokojnosť obyvateľov s kvalitou života v meste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Primátor Košíc
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