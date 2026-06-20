|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valéria
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júna 2026
V kauze vraždy Jána Kuciaka má opäť vypovedať Peter Tóth, na súde prehovorí o sledovaní novinárov
Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna. V kauze vraždy investigatívneho novinára ...
Zdieľať
20.6.2026 (SITA.sk) - Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho by mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku budúci týždeň vypovedať svedok Peter Tóth. Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna.
Bývalý novinár a spravodajský dôstojník ešte v rámci prvého procesu týkajúceho sa vraždy novinára v roku 2020 na súde povedal, že obžalovaný Marian Kočner ho poveril sledovaním viacerých novinárov vrátane Kuciaka, ktoré aj financoval.
Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner podľa neho tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií, a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo „avantúr“. Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.
Neskôr zavraždeného Jána Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho členovia sledovacieho komanda zorganizovaného Tóthom nezistili. „Hovorili, že ten chlapec žije ako mních,“ povedal v roku 2020 Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma. Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. „A tým sa to skončilo,“ povedal Tóth. Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu.
Pre sledovanie novinárov ale aj ďalších osôb čelí Tóth spolu s Kočnerom a tiež členmi sledovacieho komanda Štefanom Mlynarčíkom, Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom obžalobe z porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktoré bolo spáchané formou organizovanej skupiny. Proces na Mestskom súde Bratislava I by sa mal začať v septembri.
Zdroj: SITA.sk - V kauze vraždy Jána Kuciaka má opäť vypovedať Peter Tóth, na súde prehovorí o sledovaní novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho by mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku budúci týždeň vypovedať svedok Peter Tóth. Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna.
Projekt Na pranieri a sledovanie novinárov
Bývalý novinár a spravodajský dôstojník ešte v rámci prvého procesu týkajúceho sa vraždy novinára v roku 2020 na súde povedal, že obžalovaný Marian Kočner ho poveril sledovaním viacerých novinárov vrátane Kuciaka, ktoré aj financoval.
Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner podľa neho tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií, a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo „avantúr“. Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.
Tóth čelí obžalobe v ďalšom procese
Neskôr zavraždeného Jána Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho členovia sledovacieho komanda zorganizovaného Tóthom nezistili. „Hovorili, že ten chlapec žije ako mních,“ povedal v roku 2020 Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma. Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. „A tým sa to skončilo,“ povedal Tóth. Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu.
Pre sledovanie novinárov ale aj ďalších osôb čelí Tóth spolu s Kočnerom a tiež členmi sledovacieho komanda Štefanom Mlynarčíkom, Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom obžalobe z porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktoré bolo spáchané formou organizovanej skupiny. Proces na Mestskom súde Bratislava I by sa mal začať v septembri.
Zdroj: SITA.sk - V kauze vraždy Jána Kuciaka má opäť vypovedať Peter Tóth, na súde prehovorí o sledovaní novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zrážka dvoch vlakov pri Londýne si vyžiadala život rušňovodiča a desiatky zranených
Zrážka dvoch vlakov pri Londýne si vyžiadala život rušňovodiča a desiatky zranených
<< predchádzajúci článok
Ruský útok na Charkov zabil jedného človeka a zranil ďalších deväť
Ruský útok na Charkov zabil jedného človeka a zranil ďalších deväť