Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valéria
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. júna 2026

V kauze vraždy Jána Kuciaka má opäť vypovedať Peter Tóth, na súde prehovorí o sledovaní novinárov


Tagy: Príprava vrážd prokurátorov Súdy Vražda Jána Kuciaka

Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna. V kauze vraždy investigatívneho novinára ...



Zdieľať
20.6.2026 (SITA.sk) - Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna.


V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho by mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku budúci týždeň vypovedať svedok Peter Tóth. Malo by sa tak konkrétne stať na pojednávaniach vytýčených od pondelka 22. do stredy 24. júna.

Projekt Na pranieri a sledovanie novinárov


Bývalý novinár a spravodajský dôstojník ešte v rámci prvého procesu týkajúceho sa vraždy novinára v roku 2020 na súde povedal, že obžalovaný Marian Kočner ho poveril sledovaním viacerých novinárov vrátane Kuciaka, ktoré aj financoval.

Sledovanie novinárov malo byť podľa Tótha súčasťou projektu Na pranieri. Kočner podľa neho tvrdil, že chce v rámci tohto projektu kritizovať prácu médií, a tiež o novinároch vyhľadávať bulvárne informácie týkajúce sa ich stykov s politikmi, konzumácie alkoholu, drog alebo „avantúr“. Na získavaní informácií o vzťahoch novinárov a politikov mal podľa Tótha záujem aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Tóth čelí obžalobe v ďalšom procese


Neskôr zavraždeného Jána Kuciaka sa sledovanie týkalo na prelome septembra a októbra 2017. Žiadne kompromitujúce skutočnosti však na neho členovia sledovacieho komanda zorganizovaného Tóthom nezistili. „Hovorili, že ten chlapec žije ako mních,“ povedal v roku 2020 Tóth a dodal, že podľa výsledkov sledovania Kuciak trávil čas iba v práci alebo doma. Zároveň nepracoval s ľudskými zdrojmi, preto u neho nezistili ani kontakty na politikov alebo konkurenčných podnikateľov. „A tým sa to skončilo,“ povedal Tóth. Ako však doplnil, po vražde investigatívneho novinára si začal uvedomovať, že projekt Na pranieri bol len krycím manévrom pri príprave zločinu.

Pre sledovanie novinárov ale aj ďalších osôb čelí Tóth spolu s Kočnerom a tiež členmi sledovacieho komanda Štefanom Mlynarčíkom, Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom obžalobe z porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktoré bolo spáchané formou organizovanej skupiny. Proces na Mestskom súde Bratislava I by sa mal začať v septembri.


Zdroj: SITA.sk - V kauze vraždy Jána Kuciaka má opäť vypovedať Peter Tóth, na súde prehovorí o sledovaní novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Príprava vrážd prokurátorov Súdy Vražda Jána Kuciaka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zrážka dvoch vlakov pri Londýne si vyžiadala život rušňovodiča a desiatky zranených
<< predchádzajúci článok
Ruský útok na Charkov zabil jedného človeka a zranil ďalších deväť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 