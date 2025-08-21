Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Meniny má Jana
 Zo zahraničia

21. augusta 2025

Ukrajinci otestovali strelu s plochou dráhou letu s dosahom 3-tisíc kilometrov


Tagy: Ukrajinská raketa vojna na Ukrajine

Ukrajinská armáda otestovala raketu s plochou dráhou letu, ktorá dokáže udrieť na vzdialenosť 3-tisíc kilometrov. Ako informuje portál RBC-Ukraine, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. ...



ukraine_drone_factory_32383 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda otestovala raketu s plochou dráhou letu, ktorá dokáže udrieť na vzdialenosť 3-tisíc kilometrov. Ako informuje portál RBC-Ukraine, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Zatiaľ je to naša najúspešnejšia strela. Lieta 3-tisíc kilometrov, to je dôležité,“ poznamenal prezident.


Zelenskyj zdôraznil, že je priskoro na zverejnenie podrobností o rakete Flamingo, kým nebude možnosť ich používať po stovkách „Do decembra ich budeme mať viac. Koncom decembra alebo v januári až februári by sa mala začať sériová výroba,“ dodal.

Podľa webu Defence Express je raketa Flamingo obdobou strely s plochou dráhou letu FP-5, ktorej model predstavila spoločnosť Milanion Group na výstave IDEX-2025 v Spojených arabských emirátoch začiatkom februára 2025. Jej hlavnými charakteristikami vtedy bol dolet 3-tisíc kilometrov, maximálna rýchlosť 950 kilometrov za hodinu, maximálna hmotnosť šesť ton a hmotnosť hlavice jedna tona.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci otestovali strelu s plochou dráhou letu s dosahom 3-tisíc kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ukrajinská raketa vojna na Ukrajine
