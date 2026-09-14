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14. septembra 2026
Si Ťin-pching navrhol vytvorenie „zóny otvorenej umelej inteligencie“ pre krajiny BRICS
Tagy: Umelá inteligencia
Peking chce podporiť spoločný vývoj a využívanie veľkých jazykových modelov, ako aj výskum a vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie. Čína bude viesť vytvorenie „zóny otvorenej umelej ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Peking chce podporiť spoločný vývoj a využívanie veľkých jazykových modelov, ako aj výskum a vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie.
Čína bude viesť vytvorenie „zóny otvorenej umelej inteligencie“ pre krajiny združenia BRICS, oznámil čínsky prezident Si Ťin-pching na nedeľňajšom samite 11-členného zoskupenia v Naí Dillí. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu.
Podľa záznamu Siovho prejavu, ktorý zverejnila čínska štátna televízia CCTV, má iniciatíva podporovať spoluprácu pri vývoji a využívaní veľkých jazykových modelov. Jej súčasťou má byť aj špecializovaný výskum a vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie určené pre krajiny BRICS.
Cieľom je podľa čínskeho prezidenta vybudovať „otvorený ekosystém pre umelú inteligenciu“. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú uzavretejšie prístupy.
Experti upozorňujú, že otvorenejšie modely umožňujú vývojárom technológiu skúmať, upravovať a prispôsobovať vlastným potrebám, čo môže urýchliť inovácie a znížiť závislosť od niekoľkých veľkých technologických spoločností. Zároveň však môžu sťažiť kontrolu nad zneužitím výkonných systémov, keďže ich možno upraviť napríklad na obchádzanie bezpečnostných obmedzení či tvorbu škodlivého obsahu.
Uzavreté modely poskytujú ich prevádzkovateľom väčšiu kontrolu nad prístupom a zavádzaním bezpečnostných opatrení, no prinášajú menšiu transparentnosť a sústreďujú kontrolu nad technológiou do rúk obmedzeného počtu spoločností.
Si zároveň vyzval na vytvorenie „širokého globálneho rámca riadenia umelej inteligencie založeného na konsenze“. Otázka pravidiel pre AI nadobúda význam v súvislosti s rýchlym rozvojom tejto technológie a rastúcimi obavami zo straty kontroly nad jej ďalším vývojom.
BRICS vznikol v roku 2009 ako fórum významných rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sa usilujú o väčší vplyv v medzinárodných inštitúciách tradične ovládaných západnými krajinami. Medzi jeho členov patria okrem Číny aj Rusko a India a zoskupenie má v súčasnosti 11 členských štátov.
Čínsky prezident by mal ešte tento mesiac navštíviť Spojené štáty a rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Očakáva sa, že medzi témami ich rozhovorov bude aj globálne riadenie umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Si Ťin-pching navrhol vytvorenie „zóny otvorenej umelej inteligencie“ pre krajiny BRICS © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína bude viesť vytvorenie „zóny otvorenej umelej inteligencie“ pre krajiny združenia BRICS, oznámil čínsky prezident Si Ťin-pching na nedeľňajšom samite 11-členného zoskupenia v Naí Dillí. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu.
Podľa záznamu Siovho prejavu, ktorý zverejnila čínska štátna televízia CCTV, má iniciatíva podporovať spoluprácu pri vývoji a využívaní veľkých jazykových modelov. Jej súčasťou má byť aj špecializovaný výskum a vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie určené pre krajiny BRICS.
Cieľom je podľa čínskeho prezidenta vybudovať „otvorený ekosystém pre umelú inteligenciu“. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú uzavretejšie prístupy.
Experti upozorňujú, že otvorenejšie modely umožňujú vývojárom technológiu skúmať, upravovať a prispôsobovať vlastným potrebám, čo môže urýchliť inovácie a znížiť závislosť od niekoľkých veľkých technologických spoločností. Zároveň však môžu sťažiť kontrolu nad zneužitím výkonných systémov, keďže ich možno upraviť napríklad na obchádzanie bezpečnostných obmedzení či tvorbu škodlivého obsahu.
Uzavreté modely poskytujú ich prevádzkovateľom väčšiu kontrolu nad prístupom a zavádzaním bezpečnostných opatrení, no prinášajú menšiu transparentnosť a sústreďujú kontrolu nad technológiou do rúk obmedzeného počtu spoločností.
Si zároveň vyzval na vytvorenie „širokého globálneho rámca riadenia umelej inteligencie založeného na konsenze“. Otázka pravidiel pre AI nadobúda význam v súvislosti s rýchlym rozvojom tejto technológie a rastúcimi obavami zo straty kontroly nad jej ďalším vývojom.
BRICS vznikol v roku 2009 ako fórum významných rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sa usilujú o väčší vplyv v medzinárodných inštitúciách tradične ovládaných západnými krajinami. Medzi jeho členov patria okrem Číny aj Rusko a India a zoskupenie má v súčasnosti 11 členských štátov.
Čínsky prezident by mal ešte tento mesiac navštíviť Spojené štáty a rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Očakáva sa, že medzi témami ich rozhovorov bude aj globálne riadenie umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Si Ťin-pching navrhol vytvorenie „zóny otvorenej umelej inteligencie“ pre krajiny BRICS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Umelá inteligencia
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