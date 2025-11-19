|
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska oslavuje 35 rokov a vstupuje do novej éry ako Zväz stavebného priemyslu Slovenska
Rok 2025 je pre slovenské stavebníctvo výnimočný. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska si pripomína 35. výročie svojho ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Rok 2025 je pre slovenské stavebníctvo výnimočný. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska si pripomína 35. výročie svojho založenia a zároveň vstupuje do novej etapy pod názvom Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS). Nový názov lepšie vystihuje široký záber organizácie, ktorá dnes zastupuje celý ekosystém stavebníctva, a to od zhotoviteľov a projektantov, cez developerov, výrobcov materiálov, výskumné inštitúcie, vysoké školy až po finančné a právne subjekty pôsobiace v sektore.
Od svojho vzniku v roku 1991 je zväz oporným pilierom slovenského stavebníctva, partnerom štátu, samospráv, aj odborných organizácií. Za tri a pol desaťročia sa stal rešpektovanou autoritou, ktorá nielen združuje, ale aj aktívne formuje budúcnosť odvetvia na Slovensku. ZSPS stál pri všetkých kľúčových reformách, chránil záujmy stavebných firiem v náročných obdobiach a systematicky presadzoval férové podnikateľské prostredie.
Medzi najväčšie úspechy zväzu patrí modernizácia stavebného zákona a súvisiacich predpisov, ktoré reflektujú potreby modernej výstavby a podnikateľského prostredia. Počas pandémie COVID-19 zväz koordinoval činnosť stavebných firiem a aktívne obhajoval ich záujmy v období prudkého rastu cien stavebných materiálov. Významne sa podieľal aj na tvorbe legislatívy, keď presadil stovky odborných pripomienok k návrhom zákonov a strategickým dokumentom. Z iniciatívy zväzu vznikla certifikačná schéma systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb, ktorá zvyšuje bezpečnosť a kvalitu výstavby. ZSPS je tiež zakladateľom a garantom prestížnej súťaže Stavba roka, ktorá už tri desaťročia oceňuje najlepšie stavebné diela na Slovensku. "Zväz dlhodobo podporuje digitalizáciu a technologickú transformáciu sektora a je aktívne zapojený do medzinárodných projektov, ktoré prinášajú nové know-how a zvyšujú kvalitu odbornej prípravy. Popri tom organizuje desiatky odborných konferencií, workshopov a fór, vydáva online denník Stavebné noviny a založil Pavilón vzdelávania a inovácií, ktorý motivuje mladých ľudí k štúdiu stavebných odborov a k práci v modernom stavebníctve," vysvetľuje na margo aktivít ZSPS jeho prezident, Pavol Kováčik.
Zväz dlhodobo prináša výsledky celému stavebnému odvetviu – a to aj napriek tomu, že členstvo v ňom je dobrovoľné. Vďaka svojej odbornej autorite, širokej spolupráci a otvorenému prístupu ZSPS presadzuje opatrenia, ktoré pomáhajú nielen členom, ale aj celému trhu. Členovia však získavajú množstvo výhod – od bezplatnej účasti na všetkých odborných podujatiach, cez možnosť zapájať sa do odborných komisií, až po priame pripomienkovanie legislatívnych materiálov, ktoré ovplyvňujú prax. Získavajú prístup k aktuálnym informáciám z prvej ruky, odborným analýzam a konzultáciám, ktoré im pomáhajú lepšie sa zorientovať v rýchlo sa meniacom prostredí. Členstvo v ZSPS sa tak po 35 rokoch stáva prestížnou záležitosťou – symbolom profesionality, zodpovednosti a spolupatričnosti v rámci stavebného priemyslu.
Ten zároveň zdôrazňuje, že zmena názvu na Zväz stavebného priemyslu Slovenska predstavuje logický krok v evolúcii organizácie. "Pôvodný názov reflektoval dobu vzniku – keď bolo dôležité zdôrazniť podnikateľský rozmer odvetvia. Dnes však stavebníctvo predstavuje komplexný priemyselný ekosystém, ktorého súčasťou sú výskum, inovácie, udržateľnosť aj digitalizácia. Nový názov túto realitu lepšie vystihuje," spresňuje Kováčik.
Súčasťou osláv 35. výročia bolo aj oceňovanie partnerov za dlhodobú spoluprácu so zväzom. Ocenenie si prevzali zástupcovia 30 inštitúcií, ktoré dlhodobo prispievajú k rozvoju a stabilite slovenského stavebníctva – od akademickej sféry po verejný sektor a odborné združenia.
Prioritami Zväzu stavebného priemyslu Slovenska v nadchádzajúcom období aj naďalej zostávajú oblasti, ktoré zásadným spôsobom formujú budúcnosť celého stavebného sektora, vrátane digitalizácie procesov a využívania moderných technológií vo všetkých fázach výstavby, od prípravy projektov až po realizáciu.
Rovnako dôležitou oblasťou bude zelená transformácia a zvyšovanie energetickej efektívnosti, ktoré sú kľúčové pre udržateľný rozvoj a plnenie klimatických cieľov Slovenska aj Európskej únie (EÚ). ZSPS chce zároveň posilniť odbornú prípravu novej generácie stavebných odborníkov, podporovať technické vzdelávanie a prepojenie praxe so školstvom. Dôraz bude aj naďalej klásť aj na moderné a udržateľné stavebné riešenia, ktoré prinášajú inovatívne prístupy, vyššiu kvalitu a dlhodobú hodnotu pre spoločnosť. "Ďakujeme všetkým, ktorí stáli pri našom zväze počas uplynulých 35 rokov. Zakladateľom, lídrom, partnerom i členom. Vďaka ich práci a odhodlaniu sme vybudovali organizáciu, ktorá má váhu a rešpekt. Tri a pol desaťročia dokazujú, že spoločnými silami, odbornosťou a zodpovednosťou možno posúvať celé stavebníctvo vpred. S novým názvom sa naša úloha nemení – aj naďalej budeme hlasom, odborným partnerom a motorom inovácií v slovenskom stavebníctve," uzatvára prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska oslavuje 35 rokov a vstupuje do novej éry ako Zväz stavebného priemyslu Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
