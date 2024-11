Vojna na Ukrajine sa raz skončí a podľa ministra vnútra každá krajina na svete bude chcieť obnoviť vzťahy s Ruskom

Dobré vzťahy

Do Moskvy má ísť aj Danko

Mierotvorca Fico

30.11.2024 (SITA.sk) - Raz sa vojna na Ukrajine skončí a každá jedna krajina na svete bude chcieť obnoviť vzťahy s Ruskom. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.Obhajoval tak cestu predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) do Moskvy na pozvanie od ruského prezidenta Vladimíra Putina na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom.Šutaj Eštok zdôraznil, že Rusko je pre Slovensko z hľadiska nerastných surovín a z hľadiska strategického partnerstva nesmierne dôležité. Podľa neho je preto v záujme Slovenska mať dobré vzťahy s Ruskom, keď sa konflikt skončí.Do Moskvy má vycestovať aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko . Minister vnútra je však názoru, že o zahraničnej politike by mali rozhodovať prezident Peter Pellegrini , premiér Fico a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).„Pokiaľ sa bavíme o národohospodárskych záujmoch, tak tu má čo povedať ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD)," uviedol Šutaj Eštok s tým, že by bolo logické, aby v záujme Slovenska ministerka išla do Moskvy, ak by témou bola ropa či plyn.„Nikto Dankovi nebráni ísť do Moskvy. Má podpísanú cestu do Moskvy, a keď si myslí, že to bude prospešné pre záujem SR a že sa mu podarí vyrokovať lepšie podmienky pri cenách plynu alebo iných komodít, držím mu v tom palce. Chcel by som veriť, že bude jeho cesta prínosom," dodal minister vnútra.Poslanec Juraj Krúpa SaS ) reagoval, že cesta premiéra do Moskvy sa blíži vyslovene k zrade. Ako podotkol, to, čo bol Sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny, to nie je dnešné Rusko.„Je to akoby sme porovnávali nacistické Nemecko a dnešné Nemecko. Ja vnímam Ruskú federáciu ako imperiálnu mocnosť, ktorá má fašistické sklony. A do takejto krajiny nejdete," uviedol poslanec a podotkol, že nie je jediného politického predstaviteľa členských krajín EÚ NATO , ktorý by sa do Moskvy chystal. Zdôraznil, že ruská armáda teraz likviduje Ukrajinu, ničí mestá, infraštruktúru a zabíja civilistov a deti.„Toto je absolútne v protiklade s tým, kde by sme mali patriť hodnotovo a civilizačne," zdôraznil Krúpa a uzavrel, že Fico je všetkým na výsmech, pretože sa stavia do pozície akéhosi mierotvorcu, no sám si nevie dať rady ani s očovským poľovníkom.