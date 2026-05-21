Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. mája 2026

V kauze maďarského pamätníka v Dunajskej Strede padol oslobodzujúci rozsudok


Tagy: Extrémizmus Súdy

Všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali. Siedmich Dunajskostredčanov obžalovaných z extrémizmu pre výstavbu Pamätníka spolupatričnosti v Dunajskej Strede ...



Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali.




Siedmich Dunajskostredčanov obžalovaných z extrémizmu pre výstavbu Pamätníka spolupatričnosti v Dunajskej Strede Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici oslobodil. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že podľa sudcu Romana Púchovského nešlo o trestný čin. Portál pripomenul, že pamätník vizuálom odkazuje na veľmi podobný z čias horthyovského Maďarského kráľovstva.

„Obžaloba hovorila o výrobe extrémistického materiálu, pričom tým mal byť práve pamätník, ktorý podľa znalca politického extrémizmu Mateja Medveckého kopíruje historický pamätník takzvanej krajinskej vlajky vztýčenej v Dunajskej Strede v roku 1939 na oslavu pričlenenia južného Slovenska k Maďarsku,“ uviedli Aktuality. Prokurátor, ktorý sa proti oslobodzujúcemu rozsudku odvolal, navrhoval pre obžalovaných trest štyri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tridsiatich mesiacov, ale aj zákaz stretávať sa a zákaz vstupu na miesto, kde bol trestný čin spáchaný. „Chcel pre nich tiež finančné tresty rádovo v tisícoch eur,“ informoval spravodajský portál.

Siedmi Dunajskostredčania, ktorí spolu pamätník, známy tiež ako pamätník Trianonu, v roku 2020 financovali, vybudovali a odhalili, boli podľa Aktuality.sk obžalovaní, že ako extrémistická skupina vyrobili extrémistický materiál a verejne propagovali hnutie a ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potláčaniu základných práv a slobôd.

„Pozemok pod pamätník zapožičalo občianskemu združeniu Miklós Kondé, ktorého členmi však nie sú všetci obžalovaní, samotné mesto Dunajská Streda bezodplatne na 99 rokov,“ doplnil portál. Dodal, že všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali.







Zdroj: SITA.sk - V kauze maďarského pamätníka v Dunajskej Strede padol oslobodzujúci rozsudok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mal by Šimečka odstúpiť? Je to slabý líder a ľahký terč, takto Roberta Fica neporazíme, odkazuje Jakab – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rutte pomenoval problém NATO: Niektoré krajiny nechávajú pomoc Ukrajine na iných

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 