|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
V kauze maďarského pamätníka v Dunajskej Strede padol oslobodzujúci rozsudok
Tagy: Extrémizmus Súdy
Všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali. Siedmich Dunajskostredčanov obžalovaných z extrémizmu pre výstavbu Pamätníka spolupatričnosti v Dunajskej Strede ...
Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali.
Siedmich Dunajskostredčanov obžalovaných z extrémizmu pre výstavbu Pamätníka spolupatričnosti v Dunajskej Strede Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici oslobodil. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že podľa sudcu Romana Púchovského nešlo o trestný čin. Portál pripomenul, že pamätník vizuálom odkazuje na veľmi podobný z čias horthyovského Maďarského kráľovstva.
„Obžaloba hovorila o výrobe extrémistického materiálu, pričom tým mal byť práve pamätník, ktorý podľa znalca politického extrémizmu Mateja Medveckého kopíruje historický pamätník takzvanej krajinskej vlajky vztýčenej v Dunajskej Strede v roku 1939 na oslavu pričlenenia južného Slovenska k Maďarsku,“ uviedli Aktuality. Prokurátor, ktorý sa proti oslobodzujúcemu rozsudku odvolal, navrhoval pre obžalovaných trest štyri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tridsiatich mesiacov, ale aj zákaz stretávať sa a zákaz vstupu na miesto, kde bol trestný čin spáchaný. „Chcel pre nich tiež finančné tresty rádovo v tisícoch eur,“ informoval spravodajský portál.
Siedmi Dunajskostredčania, ktorí spolu pamätník, známy tiež ako pamätník Trianonu, v roku 2020 financovali, vybudovali a odhalili, boli podľa Aktuality.sk obžalovaní, že ako extrémistická skupina vyrobili extrémistický materiál a verejne propagovali hnutie a ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potláčaniu základných práv a slobôd.
„Pozemok pod pamätník zapožičalo občianskemu združeniu Miklós Kondé, ktorého členmi však nie sú všetci obžalovaní, samotné mesto Dunajská Streda bezodplatne na 99 rokov,“ doplnil portál. Dodal, že všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali.
Zdroj: SITA.sk - V kauze maďarského pamätníka v Dunajskej Strede padol oslobodzujúci rozsudok © SITA Všetky práva vyhradené.
Siedmich Dunajskostredčanov obžalovaných z extrémizmu pre výstavbu Pamätníka spolupatričnosti v Dunajskej Strede Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici oslobodil. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že podľa sudcu Romana Púchovského nešlo o trestný čin. Portál pripomenul, že pamätník vizuálom odkazuje na veľmi podobný z čias horthyovského Maďarského kráľovstva.
„Obžaloba hovorila o výrobe extrémistického materiálu, pričom tým mal byť práve pamätník, ktorý podľa znalca politického extrémizmu Mateja Medveckého kopíruje historický pamätník takzvanej krajinskej vlajky vztýčenej v Dunajskej Strede v roku 1939 na oslavu pričlenenia južného Slovenska k Maďarsku,“ uviedli Aktuality. Prokurátor, ktorý sa proti oslobodzujúcemu rozsudku odvolal, navrhoval pre obžalovaných trest štyri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tridsiatich mesiacov, ale aj zákaz stretávať sa a zákaz vstupu na miesto, kde bol trestný čin spáchaný. „Chcel pre nich tiež finančné tresty rádovo v tisícoch eur,“ informoval spravodajský portál.
Siedmi Dunajskostredčania, ktorí spolu pamätník, známy tiež ako pamätník Trianonu, v roku 2020 financovali, vybudovali a odhalili, boli podľa Aktuality.sk obžalovaní, že ako extrémistická skupina vyrobili extrémistický materiál a verejne propagovali hnutie a ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potláčaniu základných práv a slobôd.
„Pozemok pod pamätník zapožičalo občianskemu združeniu Miklós Kondé, ktorého členmi však nie sú všetci obžalovaní, samotné mesto Dunajská Streda bezodplatne na 99 rokov,“ doplnil portál. Dodal, že všetci obžalovaní vinu od začiatku odmietali.
Zdroj: SITA.sk - V kauze maďarského pamätníka v Dunajskej Strede padol oslobodzujúci rozsudok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Extrémizmus Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mal by Šimečka odstúpiť? Je to slabý líder a ľahký terč, takto Roberta Fica neporazíme, odkazuje Jakab – VIDEO
Mal by Šimečka odstúpiť? Je to slabý líder a ľahký terč, takto Roberta Fica neporazíme, odkazuje Jakab – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Rutte pomenoval problém NATO: Niektoré krajiny nechávajú pomoc Ukrajine na iných
Rutte pomenoval problém NATO: Niektoré krajiny nechávajú pomoc Ukrajine na iných