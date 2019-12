Ruža v basketbalovej Európe nerozkvitla ani proti Minsku

Na snímke zľava Kasiaryna Rybalkovová (Minsk) Teodora Turudičová (Ružomberok) a Chidom Oderahová (Minsk) v zápase D-skupiny basketbalového FIBA Cupu žien MBK Ružomberok - Cmoki Minsk 4. decembra 2019 v Ružomberku. FOTO TASR - Ján Krošlák Foto: TASR Foto: TASR

EP FIBA žien - D-skupina:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 4. decembra (TASR) - Basketbalistky slovenského majstra MBK Ružomberok sa rozlúčili s Európskym pohárom FIBA neúspešne, s bieloruským družstvom Cmoki Minsk prehrali 56:62. Liptáčky prehrávali po prvej štvrtine o desať bodov 11:21, no ešte do polčasovej prestávky vyrovnali duel a do šatne odchádzali s jednobodovým náskokom za stavu 32:31. Ešte 1:35 min pred koncom bol nerozhodný stav 56:56, no koncovku zvládli lepšie hosťujúce hráčky.Jediný slovenský zástupca v ženských súťažiach pod hlavičkou FIBA v sezóne 2019/2020 zaznamenal v meraní síl s kvalitnými súpermi bilanciu šiestich prehier.MBK Ružomberok - Cmoki Minsk 56:62 (32:31)