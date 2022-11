Ružička z „plameňov“ bol hviezdou sobotňajšej NHL. Slafkovský ani Tatar neskórovali, Fehérváry nezabránil domácej prehre

Ružička držal krok s elitným útokom

,,Diabli" predĺžili víťaznú šnúru

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskou hviezdou sobotňajšieho večera v zámorskej hokejovej NHL sa bezpochyby stal útočník Adam Ružička z klubu Calgary Flames . Na triumfe "plameňov" na ľade Floridy Panthers 5:4 po samostatných nájazdoch sa podieľal dvoma presnými zásahmi, ku ktorým pridal aj jednu asistenciu. Šancu dostal aj v nájazdoch, v ktorých síce neuspel, napriek tomu ho vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.Tou prvou sa stal jeho spoluhráč, obranca Rasmus Andersson rozhodol o triumfe hostí v nájazdoch. Ružička v kanadsko-americkej profilige zaznamenal tri body v jednom súboji premiérovo v kariére. Po sobota má na konte 38 štartov v NHL a v nich bilanciu 9 gólov plus desať asistencií, v tejto sezóne v siedmich dueloch zaznamenal štyri presné zásahy a rovnaký počet gólových prihrávok.Adam Ružička v sobotu poslal Flames do vedenia 1:0 aj 3:2. Celkovo na ľade strávil 16:28 minúty a hral v elitnom útoku. "Previedol dobrý výkon. Potrebujeme od neho, aby dával góly a tiež pomáhal v útoku aj obrane. Dnes však celá prvá formácia hrala výborne," zhodnotil kouč Flames Darryl Sutter na oficiálnom web NHL. Hráči Calgary sú v priebežnej tabuľke Pacifickej divízie na piatej priečke, v 17 dueloch zatiaľ získali 18 bodov.V akcii boli v sobotu aj ďalší Slováci, no nebodoval ani jeden z nich. Tohtoročná draftová jednotka Juraj Slafkovský si vo farbách Montrealu Canadiens pripísal dve mínusky, jeho Habs si doma poradili s Philadelphiou Flyers 5:4 po samostatných nájazdoch. Predĺženie pritom zariadil gólom iba 1,9 sekundy pred treťou sirénou Cole Caufield . Slafkovský strávil na ľade 9:26 min a mal jednu strelu na bránku.Skúsený útočník Tomáš Tatar síce nebodoval, no hokejisti New Jersey Devils predĺžili víťaznú šnúru už na 12 duelov, keď Ottawu Senators vonku zdolali 5:1 a upevnili si post lídra tabuľky Metropolitnej divízie. Tatar na ľade strávil 13:18 min a zblokoval jednu strelu súperov. Produktivitu si nevylepšil ani útočník Pavol Regenda a jeho tímu Anaheim Ducks prehral na ľade St. Louis Blues 2:6. "Káčeri" nebodovali v piatich z ostatných šiestich duelov a s jedenástimi bodmi z osemnástich stretnutí sú na dne hodnotenia Pacifickej divízie.Obranca Martin Fehérváry nezabránil domácej prehre Washingtonu Capitals s obhajcom Stanleyho pohára Coloradom Avalanche 0:4. Bratislavský rodák za Caps odohral 22:02 min a mal jeden mínusový bod. Do zostavy Tampy Bay Lightning sa vrátil po zranení bek Erik Černák a jeho tím triumfoval na ľade tímu Nashville Predators 3:2 po predĺžení. Černák absolvoval 21:58 min a k jednej mínuske pridal jednu strelu na bránku. Boston Bruins doma zdolal Chicago Blackhawks 6:1 a vyrovnal rekord profilige v počte domácich triumfov bez prerušenia od úvodu sezóny. Bruins nenašli premožiteľa už v jedenástich súbojoch pred vlastnými fanúšikmi, čo sa v minulosti podarilo len Blackhawks (1963/1964) a Floride Panthers (2021/2022).