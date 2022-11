Druhý slalom v Levi: Vlhová v 1. kole slalomu na treťom mieste

Slovenka Petra Vlhová sa po odjazdení všetkých 75 lyžiarok usadila po prvom kole druhého slalomu v novej sezóne Svetového pohára na 3. mieste. V nedeľných pretekoch vo fínskom Levi dosiahla najrýchlejší čas víťazka zo soboty Američanka Mikaela Shiffrinová, Vlhová strácala 10 stotín. Druhá bola Nemka Lena Dürrová (+0,7). Druhé kolo bolo na programe od 13.00 h.





V chladnejšom počasí ako v sobotu mali pretekárky jasnejší výhľad, na trať nesadala hmla. Vlhová odštartovala ako siedma a išla dynamicky. Na treťom medzičase mala 19 stotín náskok na Shiffrinovú, no v spodnej časti pribrzdila. "Bolo to dnes veľmi náročné. Čas nebol zlý, ale v nájazde do roviny som urobila chybu a veľa som stratila," povedala Vlhová pre JOJ Šport.Prvé kolo nedokončila Anna Swennová-Larssonová, ktorá v sobotnom slalome skončila druhá. Švédsku spolufavoritku zastavila chyba, keď sa pošmykla na vnútornej lyži.

Správu budeme aktualizovať