Sagan a celý tím dostali pochvalu od manažéra Bora-Hansgrohe, víťazstvom v etape sa zbavili stresu

Denk je spokojný

Víťazstvo ich zbavilo stresu

Na čele je Bernal

Nebezpečné zjazdy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Víťazstvo v 10. etape Giro d'Italia pomohlo Petrovi Saganovi v jeho vyhliadkach na účasť na Tour de France . V internom súboji s Pascalom Ackermannom má teraz určitú výhodu. Napísal to nemecký portál Sport1 s odvolaním sa na slová tímového manažéra Ralpha Denka "Až po júnových pretekoch Okolo Švajčiarska sa však rozhodneme, či pôjdeme na Tour de France s jedným alebo dvoma šprintérmi," vyhlásil Ralph Denk v rozhovore pre Münchner Merkur.Denk v hodnotení prvej polovice Giro d'Italia vyslovil spokojnosť s účinkovaním svojho tímu. Emanuel Buchmann je v celkovom poradí síce až pätnásty, ale jeho manko na lídra Egana Bernala je iba 1:47 min."Na celkové pódiové umiestnenie to už asi stačiť nebude, no výsledok do piateho miesta je realizovateľný. Vychádzam z toho, že jeho vytrvalostné parametre sú na vysokej úrovni a to nám dáva možnosti najmä do tretieho týždňa pretekov. Verím, že Buchmann sa v kopcoch ešte zlepší," vyslovil sa 47-ročný Denk.Na margo úspešného špurtu Petra Sagana za víťazstvom v 10. etape, ktoré bolo siedme v podaní cyklistov Bora-Hansgrohe v tejto sezóne, tímový šéf doplnil: "Naše družstvo odviedlo bombastickú prácu a Peter to už len perfektne dokončil. Dôležité je, že toto víťazstvo nás zbavilo stresu pred druhou polovicou pretekov."Denk si váži aj skutočnosť, že Sagan sa do stredajšej 11. etapy po dni voľna na Gire oblečie do cyklámenového dresu pre lídra bodovacej súťaže. Práve stredajšia etapa z Perugie do Montalcina (163 km) so štyrmi štrkovými a kamenistými úsekmi dokonale preverí pripravenosť cyklistov. Štyri sektory s nespevnenou podložkou tvoria približne polovicu z posledných 70 km etapy."Najmä prvý štrkový úsek s dĺžkou 9,1 km bude náročný. Bude pripomínať prvú dláždenú časť na Paríž-Roubaix, či dokonca známy Arenberský les. Tento úsek je dlhý a technický a nepredpokladám, že sa na jeho konci udrží balík cyklistov pokope," uviedol športový riaditeľ tímu BikeExchange Matt White pre portál Cyclingnews.com.Na čele Giro d'Italia je po polovici pretekov Kolumbijčan vo farbách Ineosu Egan Bernal. Jeho náskok pred Belgičanom Remcom Evenepoelom (Deceuninck - Quick-Step) je iba 14 sekúnd. Tretí Rus Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech) zaostáva o 22 sekúnd.Neveľký odstup pod jednu minútu má ešte aj deviaty Brit Simon Yates z tímu BikeExchange. Podľa niekdajšieho cyklistu Daniele Bennatiho od stredy možno očakávať prehlbovanie rozdielov v celkovej klasifikácii."Po desiatich dňoch postupného kvasenia je Giro predurčené na to, aby sa dostalo do radikálne odlišnej podoby. A to hneď ako sa cyklisti vydajú po kľukatej ceste cez vinársku krajinu Brunello di Montalcino. Každé drobné zaváhanie bude zohrávať podstatnejšiu úlohu ako doteraz. Stredajšia etapa nebude len o krátkych prudkých stúpaniach, ale aj o nebezpečných zjazdoch, ktoré budú skúškou technických schopností jazdcov. Môžeme očakávať zväčšovanie rozdielov v celkovom poradí," uviedol Bennati pre RAI.