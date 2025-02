Obnovenie ukrajinských hraníc z roku 2014 je podľa šéfa Pentagonu nerealistické

12.2.2025 (SITA.sk) - Obnovenie ukrajinských hraníc z roku 2014 je podľa amerického ministra obrany „nerealistické". Pete Hegseth to povedal v stredu na schôdzke NATO v Bruseli. „Náš odkaz je jasný, krviprelievanie sa musí zastaviť a táto vojna sa musí skončiť," povedal šéf Pentagonu na stretnutí, na ktorom bol aj jeho ukrajinský náprotivok. Pokus o obnovenie hraníc Ukrajiny z roku 2014 je „iluzórnym cieľom", ktorý by predĺžil boje, dodal Hegseth.Šéf amerického rezortu obrany USA ďalej uviedol, že pre Ukrajinu budú potrebné bezpečnostné záruky, no jej členstvo v NATO „nie je realistické". Podľa jeho slov prezident Donald Trump ruší obmedzenia na produkciu americkej energie a nalieha na ostatných výrobcov, aby tak urobili v snahe znížiť ceny a prinútiť Moskvu k vyjednávaniu.Podľa Hegsetha však „prevažnú časť“ pomoci Ukrajine teraz musí začať poskytovať Európa. „Zaistenie európskej bezpečnosti musí byť pre európskych členov NATO imperatívom,“ povedal.