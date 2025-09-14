|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2025
Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu, extrémne dažde ohrozujú obyvateľov aj majetok – VIDEO, FOTO
Tagy: Mimoriadna situácia
Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. Ako mesto informovalo na sociálnej ...
Zdieľať
14.9.2025 (SITA.sk) - Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. Ako mesto informovalo na sociálnej sieti, zároveň bol z dôvodu prívalových dažďov extrémnej intenzity vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.
Obe opatrenia platia do odvolania. Na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov.
„Na výkon týchto činností bol privolaný Hasičský a záchranný zbor Ružomberok, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu Ružomberok, Komunálne služby mesta Ružomberok, Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Ružomberku, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Mestská polícia Ružomberok a zhotoviteľ," informovalo mesto Ružomberok.
Zdroj: SITA.sk - Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu, extrémne dažde ohrozujú obyvateľov aj majetok – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obe opatrenia platia do odvolania. Na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov.
„Na výkon týchto činností bol privolaný Hasičský a záchranný zbor Ružomberok, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu Ružomberok, Komunálne služby mesta Ružomberok, Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Ružomberku, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Mestská polícia Ružomberok a zhotoviteľ," informovalo mesto Ružomberok.
Zdroj: SITA.sk - Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu, extrémne dažde ohrozujú obyvateľov aj majetok – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mimoriadna situácia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinci zničili ruský raketový systém Buk-M3
Ukrajinci zničili ruský raketový systém Buk-M3
<< predchádzajúci článok
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu