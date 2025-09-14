Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. septembra 2025

Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu, extrémne dažde ohrozujú obyvateľov aj majetok – VIDEO, FOTO


Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. Ako mesto informovalo na sociálnej ...



548205851_768962989210490_7556425571371780205_n 676x563 14.9.2025 (SITA.sk) - Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň vyhlásil v nedeľu mimoriadnu situáciu v lokalite Dielec. Ako mesto informovalo na sociálnej sieti, zároveň bol z dôvodu prívalových dažďov extrémnej intenzity vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.


Obe opatrenia platia do odvolania. Na mieste aktuálne prebiehajú nevyhnutné zabezpečovanie opatrenia na zníženie rizík ohrozenia zdravia a majetku obyvateľov.

„Na výkon týchto činností bol privolaný Hasičský a záchranný zbor Ružomberok, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu Ružomberok, Komunálne služby mesta Ružomberok, Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Ružomberku, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Mestská polícia Ružomberok a zhotoviteľ," informovalo mesto Ružomberok.

Zdroj: SITA.sk - Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu, extrémne dažde ohrozujú obyvateľov aj majetok – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

