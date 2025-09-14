|
14. septembra 2025
Ukrajinci zničili ruský raketový systém Buk-M3
Tagy: vojna na Ukrajine
Ruský raketový systém zem-vzduch zničili v nedeľu špeciálne jednotky z obrannej spravodajskej služby Ukrajiny, informuje web Ukrajinská pravda. Špeciálne jednotky „14. septembra odhalili a ...
14.9.2025 (SITA.sk) - Ruský raketový systém zem-vzduch zničili v nedeľu špeciálne jednotky z obrannej spravodajskej služby Ukrajiny, informuje web Ukrajinská pravda.
Špeciálne jednotky „14. septembra odhalili a úspešne zasiahli raketový systém zem-vzduch 9K317M Buk-M3 patriaci ruským útočníkom," uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo.
Systém bol zničený neďaleko obce Oleksandrivka na okupovanom území Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Podľa ukrajinskej obrannej spravodajskej služby sa hodnota ruského systému Buk-M3 pohybuje od 40 do 50 miliónov dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zničili ruský raketový systém Buk-M3 © SITA Všetky práva vyhradené.
