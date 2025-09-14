Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

14. septembra 2025

Ukrajinci zničili ruský raketový systém Buk-M3


Tagy: vojna na Ukrajine

Ruský raketový systém zem-vzduch zničili v nedeľu špeciálne jednotky z obrannej spravodajskej služby Ukrajiny, informuje web Ukrajinská pravda. Špeciálne jednotky „14. septembra odhalili a ...



russia_ukraine_70195 1 676x451 14.9.2025 (SITA.sk) - Ruský raketový systém zem-vzduch zničili v nedeľu špeciálne jednotky z obrannej spravodajskej služby Ukrajiny, informuje web Ukrajinská pravda.


Špeciálne jednotky „14. septembra odhalili a úspešne zasiahli raketový systém zem-vzduch 9K317M Buk-M3 patriaci ruským útočníkom," uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo.

Systém bol zničený neďaleko obce Oleksandrivka na okupovanom území Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Podľa ukrajinskej obrannej spravodajskej služby sa hodnota ruského systému Buk-M3 pohybuje od 40 do 50 miliónov dolárov.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zničili ruský raketový systém Buk-M3 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
Voľby v Česku by vyhralo ANO, výrazne sa posilnili Piráti
<< predchádzajúci článok
Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu, extrémne dažde ohrozujú obyvateľov aj majetok – VIDEO, FOTO

