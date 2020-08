Ryanair otvoril novú leteckú linku, z košického letiska sa dostanete už aj do Prahy

„Napriek veľmi ťažkej dobe a najväčšej kríze leteckého priemyslu v dejinách dnes vítame nového dopravcu na linke Košice – Praha. Vieme, že túto trasu pravidelne využívajú tisíce ľudí mesačne a je skvelé, že teraz budú mať možnosť presadnúť si z áut, autobusov a vlakov do Boeingu, ktorý ich do Prahy odvezie za hodinu,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej.

Košice majú najviac turistov práve z Čiech

Lety do českej metropoly sú prevádzkované dvakrát týždenne, vždy v pondelok a v piatok, s odletom z Prahy o 12:35 a príletom do Košíc o 13:55. Následne sú odlety z Košíc plánované o 14:20 s príletom do Prahy o 15:35. Na linke je nasadzované lietadlo typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel.

„Košický samosprávny kraj víta otvorenie novej leteckej linky medzi Košicami a Prahou. Českí turisti patria dlhodobo medzi tých, ktorí prichádzajú do nášho kraja v najväčšom počte, v porovnaní s inými krajinami. Počas minuloročnej letnej turistickej sezóny sme zaznamenali nárast turistov z tejto krajiny o viac než 16 percent, celkovo tu počas troch mesiacov prenocovalo takmer 40-tisíc Čechov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Povinné rúška a hygiena rúk

Po uvoľnení opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 už do Košíc lietajú České Aerolínie z Prahy, Austrian Airlines z Viedne, Wizzair z Londýna – Luton a Ryanair z Londýna – Stansted. Obnovenie ostatných leteckých spojení Eurowings z Düsseldorfu a LOT Poľské Aerolínie z Varšavy závisí od rozhodnutia jednotlivých leteckých spoločností.

Pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov.