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01. októbra 2026
Zákažu kluby hrať svojim hviezdam za reprezentáciu? Weiss musí zostavu proti Faerským ostrovom prerotovať
Takýto nahustený program ešte svetový futbal nezažil. Takýto nahustený program ešte svetový futbal nezažil. Okrem množstva súťaží vrátane medzinárodných sa turnaje začali predlžovať a hráči ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Takýto nahustený program ešte svetový futbal nezažil.
Takýto nahustený program ešte svetový futbal nezažil. Okrem množstva súťaží vrátane medzinárodných sa turnaje začali predlžovať a hráči sú omnoho viac vyťaženejší.
Platí to aj pre Ligu národov, kde sa namiesto zvyčajných dvoch stretnutí v asociačných termínoch hrajú aktuálne až štyri. Dve už majú Slováci za sebou s plným počtom bodov.
V piatok 2. a utorok 6. októbra ich čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss starší bude musieť prerotovať základnú zostavu a dať príležitosť viacerým nominovaným.
Skúsený kouč si uvedomuje fyzický tlak na hráčov, no oceňuje ich prístup. Vyjadril sa k situácii Dávida Hancka, ktorý si v priebehu týždňa a pol zahral proti Realu Madrid a za reprezentáciu proti Moldavsku a Kazachstanu.
Je preto namieste očakávať zakročenie klubov proti prílišnej vyťaženosti ich hviezd? Majú na to kormidelníci tímov vôbec právo? Môžu niečo také žiadať?
"V takýchto štvorzápasových sériách je rotácia kádra úplne prirodzená a nevyhnutná. Pokiaľ viem, káder má 23 či 24 členov. Budú musieť zobrať zodpovednosť aj ďalší hráči v tíme, čo je dobré, pretože to bude pre nich zrkadlo. Aspoň nosní a rozdieloví hráči dostanú po týchto dvoch dueloch určitý priestor na relaxáciu," povedal v relácii STVR Ladislav Borbély.
V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý reprezentant Vratislav Greško, no zároveň tvrdí, že profesionálni futbalisti sú už na to zvyknutí.
"Nebudeme si klamať, radšej budem hrať súboj každé tri dni, ako v jednom kuse trénovať a hrať raz za týždeň. Sú natoľko profesionáli, že majú na to prispôsobené telo. Samozrejme, nejaká únava tam je," uviedol.
Bývalý obranca ozrejmil, že zákaz od klubu však prísť nemôže. "Žiadny klubový tréner nemôže rozkázať reprezentácii, kto má a kto nemá hrať. Kouč, klubový či reprezentačný, má vytvorenú nejakú os mužstva, ktorú si drží, potom niektorých hráčov obmieňa. Vidíme ligy aj Ligu majstrov, v zápasoch je veľa striedaní v 60. minúte. Niektorí hráči možno nenastúpia od začiatku, ale až neskôr. Ja v tomto žiaden problém nevidím. Myslím si, že to dokážeme zvládnuť, a to aj proti silnejším súperom, ako sú Faerské ostrovy. Oni hrali rovnaký počet zápasov," dodal v relácii Greško.
Zdroj: SITA.sk - Zákažu kluby hrať svojim hviezdam za reprezentáciu? Weiss musí zostavu proti Faerským ostrovom prerotovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Takýto nahustený program ešte svetový futbal nezažil. Okrem množstva súťaží vrátane medzinárodných sa turnaje začali predlžovať a hráči sú omnoho viac vyťaženejší.
Platí to aj pre Ligu národov, kde sa namiesto zvyčajných dvoch stretnutí v asociačných termínoch hrajú aktuálne až štyri. Dve už majú Slováci za sebou s plným počtom bodov.
V piatok 2. a utorok 6. októbra ich čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss starší bude musieť prerotovať základnú zostavu a dať príležitosť viacerým nominovaným.
Musia prebrať zodpovednosť
Skúsený kouč si uvedomuje fyzický tlak na hráčov, no oceňuje ich prístup. Vyjadril sa k situácii Dávida Hancka, ktorý si v priebehu týždňa a pol zahral proti Realu Madrid a za reprezentáciu proti Moldavsku a Kazachstanu.
Je preto namieste očakávať zakročenie klubov proti prílišnej vyťaženosti ich hviezd? Majú na to kormidelníci tímov vôbec právo? Môžu niečo také žiadať?
"V takýchto štvorzápasových sériách je rotácia kádra úplne prirodzená a nevyhnutná. Pokiaľ viem, káder má 23 či 24 členov. Budú musieť zobrať zodpovednosť aj ďalší hráči v tíme, čo je dobré, pretože to bude pre nich zrkadlo. Aspoň nosní a rozdieloví hráči dostanú po týchto dvoch dueloch určitý priestor na relaxáciu," povedal v relácii STVR Ladislav Borbély.
Prispôsobené telá
V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý reprezentant Vratislav Greško, no zároveň tvrdí, že profesionálni futbalisti sú už na to zvyknutí.
"Nebudeme si klamať, radšej budem hrať súboj každé tri dni, ako v jednom kuse trénovať a hrať raz za týždeň. Sú natoľko profesionáli, že majú na to prispôsobené telo. Samozrejme, nejaká únava tam je," uviedol.
Bývalý obranca ozrejmil, že zákaz od klubu však prísť nemôže. "Žiadny klubový tréner nemôže rozkázať reprezentácii, kto má a kto nemá hrať. Kouč, klubový či reprezentačný, má vytvorenú nejakú os mužstva, ktorú si drží, potom niektorých hráčov obmieňa. Vidíme ligy aj Ligu majstrov, v zápasoch je veľa striedaní v 60. minúte. Niektorí hráči možno nenastúpia od začiatku, ale až neskôr. Ja v tomto žiaden problém nevidím. Myslím si, že to dokážeme zvládnuť, a to aj proti silnejším súperom, ako sú Faerské ostrovy. Oni hrali rovnaký počet zápasov," dodal v relácii Greško.
Zdroj: SITA.sk - Zákažu kluby hrať svojim hviezdam za reprezentáciu? Weiss musí zostavu proti Faerským ostrovom prerotovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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