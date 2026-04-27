Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
27. apríla 2026
Rytmus ide do temnoty, uzatvára seriál Bandita a vydáva soundtrackové EP Čerto – VIDEO, FOTO
Myšlienka projektu v ňom pritom dozrievala roky. Prvý impulz prišiel už v roku 2018, no definitívne sa rozhodol až po skúsenostiach z Ukrajiny v roku 2025. Od rapu, boxerskej organizácie k filmárčine. ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Myšlienka projektu v ňom pritom dozrievala roky. Prvý impulz prišiel už v roku 2018, no definitívne sa rozhodol až po skúsenostiach z Ukrajiny v roku 2025.
Od rapu, boxerskej organizácie k filmárčine. Tak by sa dala opísať nová etapa tvorby Patrika "Rytmusa" Vrbovského, ktorý pri projekte Bandita prevzal scenár, réžiu aj celkovú kreatívnu víziu. Svoju tvorbu tak posúva do úplne novej polohy.
Počas posledných týždňov postupne zverejňoval krátkoformátový temný thriller Bandita, ktorý od konca marca vychádzal epizodicky na YouTube. Finále seriálu prichádza spolu s vydaním EP Čerto – soundtracku, ktorý rozširuje príbeh hlavnej postavy o jej vnútorný svet, traumy a život v podsvetí.
Krátky seriál vystaval ako surový politický thriller s temnou atmosférou, ktorý vznikal mimo tradičných produkčných štruktúr – vo voľnom čase, z vlastných zdrojov a bez ambície komerčného zisku. „Chcel som povedať, že je tu temný krátkoformátový politický triler, ktorý som dal zadarmo na YouTube ako ochutnávku toho, že sa budem angažovať aj v tejto oblasti,“ hovorí.
Myšlienka projektu v ňom pritom dozrievala roky. Prvý impulz prišiel už v roku 2018, no definitívne sa rozhodol až po skúsenostiach z Ukrajiny v roku 2025. Práve tam sa nakoniec veľká časť seriálu aj natáčala. „Ukrajina je veľmi fotogenické, autentické a kontroverzné miesto na seriál tohto typu,“ vysvetľuje.
Štáb sa na Ukrajinu vracal približne šesťkrát, pričom celý seriál vznikal približne desať natáčacích dní. Postprodukcia trvala ďalšie dni a podľa Vrbovského išlo o intenzívny proces, keďže všetko prechádzalo cez jeho ruky – od scenára cez réžiu až po hudbu a finálny strih.
Na vizuálnej stránke seriálu sa podieľal kameraman Jakub „Causabau“ Augustinský, ktorý zároveň spolupracoval aj na postprodukcii. Produkčne projekt zastrešovali Peter „Žila“ Pavlo zo Žila Production a Nadiia Raichynets. O masky sa postarala Paulina Trulik, hudbu a zvukové efekty vytvárali Fillipian a Rytmus.
Obsadenie stavilo na autentickosť. Hlavnú postavu Čerta stvárnil samotný Patrik Vrbovský, ďalšie postavy si zahrali Ruslan Szurmai ako Ivan, Antonio Lazos ako Tony a EO Jake Eblebas v úlohe bežiaceho chlapca. V seriály sa objavili i MMA Fighter Vlasto Čepo, ale aj Michal Ego Straka či herec Martin Kochan. V záverečnej epizóde jednu z postáv stvárnila i obľúbená herečka Hana Gregorová.
Hoci mnohí diváci v projekte môžu hľadať paralely s realitou či samotným Rytmusom, autor to odmieta. „Patrika Vrbovského v tom absolútne nehľadajte. Všetko je fikcia,“ zdôrazňuje s tým, že každá epizóda obsahuje upozornenie, že osoby aj udalosti nemajú nič spoločné s realitou.
Seriál podľa všestranného umelca nie je pokračovaním rapovej identity, ale samostatným umeleckým svetom. „Toto nemá nič spoločné s rapom. Tu je scenár, príbeh, postavy, zápletka, kamera, atmosféra, sound. Je to diametrálne odlišný segment.“
Práve atmosféra patrí medzi najsilnejšie stránky Banditu. Vrbovský priznáva inšpiráciu temnými kriminálnymi seriálmi ako Suburra či Narcos, no tvrdí, že výsledný rukopis vznikol zo všetkého, čo počas života absorboval z filmu, hudby aj vizuálneho umenia.
Súčasne so záverečným dielom seriálu vychádza aj EP Čerto, ktoré funguje ako priame hudobné pokračovanie seriálu. Soundtrack nie je klasickým rapovým projektom – ide o hudobnú výpoveď hlavnej postavy. „Predstavte si, že hlavná postava seriálu Čerto vyleje svoje pocity do hudby. Cez túto postavu sa mi otvoril nový priestor, ktorý by som ako Rytmus nikdy nerepoval.“
EP obsahuje štyri skladby – Bandita, Vojna featuring Hard Rico, Stalo sa neraz a Brat za brata featuring LAZOS. Práve Antonio Lazos, ktorý hrá v seriáli jednu z hlavných postáv, sa objavil aj na soundtracku. Hudba vznikala v Nitre u producenta Fillipiana, ktorý podľa Patrika Vrbovského dotváral finálny zvuk celého projektu. „Kreativitu hudby a texty som robil ja a do výsledného šatu mi to upravil Fillipian.“
Za najsilnejšiu skladbu považuje track Vojna s Hard Ricom. „Má úplne inú atmosféru a koncept, na aký sme zvyknutí. Celé EP je výpoveď filmovej postavy.“ Reakcie fanúšikov podľa neho ukázali, že experiment vyšiel. Diváci si pýtajú ďalšie epizódy a dlhší formát. Samotný Patrik Vrbovský priznáva, že v sebe objavil novú tvorivú vášeň: „Cítim sa ako umelec a tvorca, ktorý rád zabáva ľudí, aby zabudli na bežný život a moja tvorba ich zobrala mimo reality.“
Zdroj: SITA.sk - Rytmus ide do temnoty, uzatvára seriál Bandita a vydáva soundtrackové EP Čerto – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Natáčanie na Ukrajine
Obsadenie stavilo na autentickosť
EP obsahuje štyri skladby
