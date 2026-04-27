Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
26. apríla 2026
Let's Dance 2026: Prekvapenie v 8. kole tanečnej šou. Vypadli Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring
Predviedli úžasné výkony počas celej série, ale dvere semifinále pre nich zostali zatvorené.
Máme za sebou 8. kolo jedenástej série Let's Dance a už poznáme zloženie semifinále. Hoci všetky páry predviedli fantastické výkony, pre jeden z nich sa veľký tanečná cesta skončila a lúčenie to bolo veľmi emotívne. Tesne pred bránami semifinále nakoniec zostali Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring. „Ďakujeme milí diváci, že ste nás posunuli takto ďaleko, ďakujeme, že vytvárate takúto krásnu šou a ďakujem všetkým ľuďom, čo sú tu,“ vyznala sa po verdikte Gabika.
Medzi poslednú štvoricu sa tak dostali Ján Koleník a Dominka Rošková, Kristián Baran a Eliška Betáková Lenčešová, Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec. Ako poslední sa túto dobrú správu dozvedeli Jakub Jablonský a Anička Riebauerová.
Správu budeme aktualizovať
Súvisiace články:
Let's Dance 2026: V 7. kole tanečnej šou vypadla Nela Pocisková so svojím tanečným partnerom Filipom Kucmanom (20. 4. 2026)
Let's Dance 2026: V šiestom kole vypadol Juraj Mokrý a Natália Glosíková (6. 4. 2026)
Let's Dance 2026: V štvrtom kole tanečnej šou vypadli Petra Polnišová a Vilém Šír (29. 3. 2026)
Let's Dance 2026: Treťom kole prekvapivo vypadol Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová (23. 3. 2026)
Let’s Dance 2026: V druhom kole 11. série tanečnej šou Let's Dance vypadli Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim (15. 3. 2026)
Let’s Dance 2025 - Finále: Jubilejnú 10. sériu šou vyhral Kristián Baran a Dominika Rošková (5. 5. 2025)
Let’s Dance 2025 - Semifinále: Vypadol Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Rozhodol o tom roztrel a potom porota (28. 4. 2025)
Let’s Dance 2025: V ôsmom kole vypadla Eva Burešová a Matyáš Adamec (21. 4. 2025)
Let’s Dance 2025: 7. kolo - vypadol favorizovaný pár Marek Rozkoš a Natália Horváthová (14. 4. 2025)
Let’s Dance 2025: Ako piaty v poradí vypadol pár Juraj Kemka a Natália Glosíková (6. 4. 2025)
Prečítajte si tiež
Recenzia: Radošinci nám pomáhajú nájsť cestu na možnosť držať hlavu vzpriamene a nesklamať sa...