 Z domova

20. mája 2026

Slovenská pošta eviduje vysoký nápor ľudí. Vysvetlila, prečo si počkáte dlhšie ako zvyčajne?


Slovenská pošta v týchto dňoch bojuje s nárazovým náporom na ...



20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje vysoký nápor.


Slovenská pošta v týchto dňoch bojuje s nárazovým náporom na pobočky. Eviduje vysokú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých pobočkách. Ako pošta vysvetlila, s tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od Sociálnej poisťovne. Pošta sa snaží zmierniť čakacie doby a svoje pobočky personálne posilňuje. Klientov však prosí o trpezlivosť.

Najhoršie sú ranné a popoludňajšie hodiny


Najviac ľudí chodí na poštu v ranných hodinách, počas obeda a popoludní medzi 15:00 a 17:00. Aj napriek personálnemu posilneniu však musia klienti v týchto časoch dlhšie čakať. „Navyše, priehradkoví zamestnanci pracujú s finančnou hotovosťou a citlivými osobnými údajmi. Vybavovanie klientov si teda vyžaduje maximálnu presnosť, zodpovednosť a čas na sústredenie,“ doplnila pošta, ktorá súčasne žiada aj ohľaduplnosť voči zamestnancom.

Dobrou správou však je, že tento stav je iba nárazový a v priebehu najbližších dní by sa situácia mala vrátiť do normálu. V týchto dňoch však pošta odporúča alternatívne riešenia, ktoré klientom ušetria čas. „Sledujte vyťaženosť cez mobilnú aplikáciu: Na pobočkách s vyvolávacím systémom si klienti môžu v aplikácii Slovenskej pošty v reálnom čase overiť aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú pobočku v okolí,“ radí pošta. Pošta odporúča aj víkendovú návštevu pobočky. Cez víkend sú k dispozícii hlavné pošty a pobočky v nákupných centrách. Prevádzka v nich býva plynulejšia.

Viaceré služby vybavíte aj bez návštevy pobočky


Niektoré veci sa dajú vybaviť aj bez návštevy pošty. „Ak adresát po neúspešnom pokuse o doručenie nájde v schránke oznámenie (žltý lístok), na poštu vôbec nemusí chodiť. Telefonicky cez zákaznícke centrum, prostredníctvom webu alebo cez mobilnú aplikáciu môže bezplatne požiadať o opakované doručenie zásielky doručovateľom domov alebo o presmerovanie zásielky na iné miesto, kde bude zastihnuteľný,“ vysvetlila pošta.

Ako dodala, sociálne dávky je možné vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte. Poberateľ teda nie je viazaný na pobočku v mieste svojho bydliska. Na zaslanie listov alebo balíkov môžu klienti využiť aj online podaj alebo BalíkoBOXy. „Pri posielaní listov a balíkov odporúčame využiť elektronický podací hárok. Online podané a zaplatené zásielky stačí na pobočke iba odovzdať bez čakania v rade – na mieste pre tento typ zásielok, alebo využiť nonstop dostupnú sieť samoobslužných BalíkoBOXov,“ uzavrela Slovenská pošta.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta eviduje vysoký nápor ľudí. Vysvetlila, prečo si počkáte dlhšie ako zvyčajne? © SITA Všetky práva vyhradené.

