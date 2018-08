Spotrebitelia by nemali odpovedať na podozrivé maily, môže to byť scam

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ľudia by mali byť obozretní, ak dostanú e-mail alebo SMS správu, ktorá ich vyzýva, aby uviedli svoje citlivé bankové údaje. Napríklad číslo bankového účtu, PIN kód alebo heslo. Môže ísť totiž o podvodnú aktivitu známu ako scam. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS).Ľudia by si mali dávať pozor na podvodné e-maily alebo SMS správy. Pri lepšom preskúmaní však môžu odhaliť podozrivé znaky, ako napríklad neznáme zvláštne meno, adresu odosielateľa alebo gramatické a štylistické chyby.upozorňuje NBS. Hoci internetová stránka môže vyzerať hodnoverne, pozorný používateľ môže zistiť, že neobsahuje bezpečnostné znaky.Avšak v prípade, že spotrebiteľ zadá požadované osobné údaje, môžu byť zneužité, a to tak, že mu budú odcudzené peňažné prostriedky z bankového účtu alebo platobnej karty.V prípade, ak sa stane obeťou takéhoto podvodu, je potrebné to bezodkladne nahlásiť finančnej inštitúcii.uviedla NBS s tým, že týmto spôsobom môže pomôcť ostatným spotrebiteľom.NBS preto spotrebiteľom radí, aby na podozrivé e-maily, SMS správy a telefonáty neodpovedali a neklikali na prílohy a odkazy.upozornila NBS.