S opatreniami na postupné uvoľňovanie ekonomiky budú ľudia spokojní, tvrdí minister Krajniak

19.4.2020 - S opatreniami na postupné uvoľňovanie ekonomiky, ktoré v pondelok 20. apríla predstaví vláda, budú ľudia spokojní. V politickej relácii O 5 minút 12 to uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).Podľa poslanca Erika Tomáša (Smer–SD) by si vláda pri postupnom uvoľňovaní ekonomiky mala brať príklady zo zahraničia a zavádzať do praxe jej takzvané inteligentné uvoľňovanie.Podľa Krajniaka bude po zavedení opatrení dôležité sledovať pohyb krivky počtu nakazených koronavírusom.Minister práce upozorňuje, že vývoj koronavírusu bol na Slovensku podobný ako v Japonsku a Singapure. Po zavedení opatrení na postupné uvoľňovanie ekonomiky však v oboch krajinách krivka nákazy začala stúpať a krajiny tak museli pristúpiť k opätovným reštriktívnym opatreniam.Podľa Tomáša musí vláda začať konať rýchlejšie. Súčasné opatrenia považuje poslanec za zdĺhavé a zbytočne byrokratické.„Vláda hovorí o balíku prvej pomoci pre občanov, ale ľudia zatiaľ za tri týždne nevideli ani cent. Polovica žiadostí podnikateľov o pomoc bola nesprávne vyplnená. Vláda bude musieť celý proces poskytovania pomoci podnikateľom zjednodušiť,“ povedal Tomáš.