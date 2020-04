Koronavírus je podľa pápeža Františka skúškou, z ktorej môže vzísť lepšia budúcnosť

Všetci sme zraniteľní

Vírus sebeckého záujmu

19.4.2020 - Pandémiu koronavírusu môžeme brať aj ako skúšku, ktorá má ľudstvo pripraviť na budúcnosť, a tá, ak v skúške obstojme, by mohla byť lepšia a spravodlivejšia ako súčasnosť.Počas nedeľňajšej omše v Ríme, na ktorej bolo v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu prítomných len niekoľko málo kňazov, to povedal pápež František.Pandémia nám podľa neho opäť pripomenula, že medzi trpiacimi nejestvujú štátne hranice, a že národnosť človeka nemá nijaký vplyv na to, kto zomrie a kto bude ušetrený. "Toto nie je nejaká ideológia. To je kresťanstvo," povedal pápež."Všetci sme zraniteľní, všetci sme si rovní, a všetci sme vzácni. Kiež by nami to, čo sa okolo nás deje, silno zatriaslo: Prišiel čas na to, aby sme začali odstraňovať nerovnosti a liečiť nespravodlivosť, ktorá podlamuje zdravie celej ľudskej rodiny," povedal v nedeľu pápež František.Pápež už začiatkom týždňa v jednej z omší, ktoré zo svojho hotelu v Ríme prenáša naživo cez internet, navrhol vytvorenie základného platu, akejsi obdoby ekonómami zvažovaného základného príjmu, ktorý by dostávali ľudia, čo vinou pandémie prišli o prácu.Podľa Františka stále existuje aj riziko, že v skúške, ktorej nás koronavírus vystavuje, neobstojíme, a pandémiu koronavírusu iba vystrieda iná pliaga - "vírus sebeckého nezáujmu". Aby sa tak nestalo, budeme musieť podľa pápeža mnohé veci zmeniť. "Prijmime túto skúšku ako šancu pripraviť sa na našu kolektívnu budúcnosť," povedal František.