Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. augusta 2025

S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela



U viac ako sto hostí štvorhviezdičkového hotela v obľúbenom letovisku neďaleko španielskeho mesta Murcia sa prejavili príznaky salmonelózy. Do nemocnice previezli 20 ľudí vrátane siedmich maloletých a ...



Zdieľať
gettyimages 2207857887 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - U viac ako sto hostí štvorhviezdičkového hotela v obľúbenom letovisku neďaleko španielskeho mesta Murcia sa prejavili príznaky salmonelózy. Do nemocnice previezli 20 ľudí vrátane siedmich maloletých a 15-mesačného dieťaťa. Informuje o tom web The Mirror.


Príznaky otravy salmonelou vrátane nevoľnosti, vracania, hnačky a v niektorých prípadoch aj horúčky sa u hostí objavili v sobotu poobede. Najprv išlo o 28 prípadov, ale do nedele počet ľudí so zdravotnými problémami stúpol na viac ako 100.

Zdravotní inšpektori v rámci prebiehajúceho vyšetrovania odobrali vzorky z kuchyne v hoteli, ktorá je teraz zatvorená. Zdroje z regionálneho zdravotníctva v nedeľu uviedli, že pravdepodobne ide o ohnisko otravy salmonelou. Niekoľko hostí predpokladá, že ich nakazilo jedlo z rýb alebo cestoviny so špenátom, ktoré v sobotu podávali v hotelovej bufetovej reštaurácii. Inšpektori sa však zatiaľ nevyjadrili, čo by mohlo byť zdrojom nákazy.



Zdroj: SITA.sk - S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zastupiteľstvo KSK schválilo odkúpenie nehnuteľností v katastri Košického Klečenova do vlastníctva župy
<< predchádzajúci článok
ÚMS odmieta návrh na povolenie hazardu bez súhlasu samospráv. Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, uvádza

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 