Utorok 26.8.2025
25. augusta 2025
S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela
U viac ako sto hostí štvorhviezdičkového hotela v obľúbenom letovisku neďaleko španielskeho mesta Murcia sa prejavili príznaky salmonelózy. Do nemocnice previezli 20 ľudí vrátane siedmich maloletých a ...
25.8.2025 (SITA.sk) - U viac ako sto hostí štvorhviezdičkového hotela v obľúbenom letovisku neďaleko španielskeho mesta Murcia sa prejavili príznaky salmonelózy. Do nemocnice previezli 20 ľudí vrátane siedmich maloletých a 15-mesačného dieťaťa. Informuje o tom web The Mirror.
Príznaky otravy salmonelou vrátane nevoľnosti, vracania, hnačky a v niektorých prípadoch aj horúčky sa u hostí objavili v sobotu poobede. Najprv išlo o 28 prípadov, ale do nedele počet ľudí so zdravotnými problémami stúpol na viac ako 100.
Zdravotní inšpektori v rámci prebiehajúceho vyšetrovania odobrali vzorky z kuchyne v hoteli, ktorá je teraz zatvorená. Zdroje z regionálneho zdravotníctva v nedeľu uviedli, že pravdepodobne ide o ohnisko otravy salmonelou. Niekoľko hostí predpokladá, že ich nakazilo jedlo z rýb alebo cestoviny so špenátom, ktoré v sobotu podávali v hotelovej bufetovej reštaurácii. Inšpektori sa však zatiaľ nevyjadrili, čo by mohlo byť zdrojom nákazy.
Zdroj: SITA.sk - S príznakmi salmonelózy hospitalizovali 20 hostí španielskeho hotela © SITA Všetky práva vyhradené.
