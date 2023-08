Na Ukrajine odhalili obchodovanie s novorodencami, organizátori využívali zúfalé ženy

Biznis za desiatky tisíc

Vykonali prehliadky a zaistili dokumenty

3.8.2023 (SITA.sk) - Na Ukrajine odhalili rozsiahlu schému prepravy novorodencov do zahraničia pod rúškom náhradného materstva. Ako referuje web Ukrajinská pravda, organizátormi schémy sú šéfovia lekárskych kliník, ktoré poskytujú služby v oblasti reprodukčnej medicíny v Kyjeve a Charkove. Ďalšími účastníkmi sú zamestnanci týchto kliník, manažéri, správcovia a právnik. Podľa vyšetrovania v zločineckej organizácii bolo dovedna 12 osôb, z toho dvaja spoluorganizátori a desať účastníkov.Pod rúškom programu náhradného materstva predávali novorodencov cudzincom, ktorí nie sú manželskými pármi v zmysle ukrajinskej legislatívy a žijú v krajinách, kde je náhradné materstvo za peňažnú odmenu zakázané. Podozriví si na území Charkovskej oblasti vytypovali darkyne vajíčok a ženy, ktoré súhlasili s tým, že sa stanú náhradnými matkami pre cudzincov z dôvodu ich zraniteľného stavu alebo finančnej núdze.Výška peňažnej odmeny, ktorú dostali účastníci schémy, bola od 50 do 70-tisíc eur za novonarodené dieťa. Z toho bol poplatok náhradným matkám asi 12-tisíc eur. Podľa dohôd po narodení dieťaťa dala náhradná matka súhlas na presťahovanie bábätka do zahraničia a súhlas s následným získaním občianstva inej krajiny.Ak náhradná matka nesúhlasila s určitými podmienkami, účastníci schémy sa uchýlili k vyhrážkam a zastrašovaniu. Taktiež ženy dostávali za účasť na náhradnom materstve oveľa nižšiu odmenu, ako im členky zločineckej organizácie sľubovali.V rámci vyšetrovania boli zistené skutočnosti nezákonného prevozu ôsmich bábätiek do zahraničia a zabránenie pokusu o odvlečenie ďalšieho dieťaťa do zahraničia počas stanného práva. Muži zákona v rámci špeciálnej akcie vykonali viac ako 40 prehliadok v adresách bydliska, kanceláriách a ambulanciách podozrivých.Zaistená bola zdravotná dokumentácia, kópie pasov občanov Ukrajiny a cudzích krajín, splnomocnenia na zastupovanie záujmov, ďalšie dokumenty, hotovosť, notebooky, mobilné telefóny, návrhy záznamov a pamäťové médiá. V súčasnosti trvá systematizácia a analýza zhabanej dokumentácie. Preverujú taktiež informácie o asi 40 prípadoch nelegálneho presunu novonarodených detí z Ukrajiny do zahraničia.