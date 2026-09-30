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30. septembra 2026

Vláda schválila zmenu na čele SPF, Šmídu nahradí doterajší námestník Egry


Tagy: Námestník nový generálny riaditeľ Vymenovanie do funkcie Zmena

Do funkcie nastúpi od 1. októbra 2026. Slovenský pozemkový fond (SPF) bude mať nového generálneho ...



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gettyimages 2207519219 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Do funkcie nastúpi od 1. októbra 2026.


Slovenský pozemkový fond (SPF) bude mať nového generálneho riaditeľa, stal sa ním doterajší námestník Norbert Egry. Do funkcie nastúpi od 1. októbra 2026 a nahradí doterajšieho šéfa SPF Richarda Šmídu, ktorý sa k 30. septembru funkcie vzdal. Personálne zmeny v Slovenskom pozemkovom fonde v stredu schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní.

Egry v uplynulých rokoch pôsobil na viacerých pozíciách v štátnej službe. Pracoval na niekdajšom Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií, neskôr ako štátny radca na Ministerstve financií SR. Od roku 2010 pôsobil na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR.

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Začiatkom tohto roka nastúpil na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, kde bol poverený riadením kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu. V lete sa presunul na pozíciu námestníka generálneho riaditeľa SPF, kde pôsobil doteraz.

Do funkcie generálneho riaditeľa SPF Norbert Egry nastupuje po tom, ako sa Richard Šmída k 30. septembru vzdal zo zdravotných dôvodov tejto funkcie. Egry preberie jeho stoličku od 1. októbra. Vo funkcii námestníka ho nahradí Peter Iglár, ktorý doteraz pôsobil v pozemkovom fonde ako vedúci oddelenia centra nájmov.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila zmenu na čele SPF, Šmídu nahradí doterajší námestník Egry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Námestník nový generálny riaditeľ Vymenovanie do funkcie Zmena
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