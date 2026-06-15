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15. júna 2026

Viskupič ide do volieb so sloganom Naplno ďalej, podporujú ho PS, SaS, KDH aj Demokrati


Tagy: Cyklotrasy Trnavský samosprávny kraj (TSK) trnavský župan

Viskupič ide do volieb s podporou viacerých strán. Zatiaľ jediným kandidátom na post predsedu Trnavského ...



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15.6.2026 (SITA.sk) - Viskupič ide do volieb s podporou viacerých strán.


Zatiaľ jediným kandidátom na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja je terajší župan Jozef Viskupič. Okrem Progresívneho Slovenska, ktorého je členom, mu v pondelok vyjadrili podporu predstavitelia SaS, KDH, Hnutia Slovensko, Demokratov, Maďarského fóra a OKS. Viskupič je trnavským županom už dve volebné obdobia, do ďalších volieb ide so sloganom Naplno ďalej.

Maďarská aliancia zatiaľ podporu neoznámila


„Na najbližšie štyri roky máme jasný plán. Otvoríme ďalšie zdravotnícke centrá v Hlohovci a Dunajskej strede. Vybudujeme zariadenia sociálnych služieb v Piešťanoch, Hlohovci aj v Smolinskom na Záhorí. Postavíme úplne novú budovu knižnice v Galante. V Piešťanoch vytvoríme nový galerijný priestor. Cyklotrasami spojíme Trnavu s Malými Karpatmi. Z hvezdárne v Hlohovci urobíme špičkové centrum popularizácie vedy, vzdelávania aj turistického ruchu,“ povedal o plánoch pre ďalšie obdobie Viskupič.

Jeho kandidatúru podporuje aj Maďarské fórum, podľa jeho predsedu Zsolta Simona nemôže na župana Viskupiča nikto z maďarskej komunity povedať zlé slovo. Maďarská aliancia ani po rokovaniach s Progresívnym Slovenskom v zozname strán, ktoré Viskupiča podporujú nie je. „V týchto komunálnych a župných záležitostiach nie je ešte nič, čo by sme my alebo Maďarská aliancia mohli verejnosti oznámiť," reagoval predseda progresívcov Michal Šimečka.

V minulosti pôsobil aj v Národnej rade SR


V Progresívnom Slovensku sú podľa Michala Šimečku na Jozefa Viskupiča a výsledky jeho práce hrdí. „Je vynikajúce, že dokáže znižovať dlh, investovať, stavať cyklotrasy. Ale okrem toho je dôležité aj pre obyvateľov kraja, akým spôsobom sa tieto výsledky dosahujú. Že sa dosahujú spoluprácou,“ povedal Šimečka. Viskupiča prišli na oznámenie jeho kandidatúry podporiť viacerí starostovia, predstavitelia viacerých inštitúcií a kultúrnej obce, medzi nimi napríklad organizátor divadelného festivalu Piešťanské zábaly, herec Jozef Vajda.

Jozef Viskupič má 50 rokov, patril spolu s bratrancom Igorom Matovičom k spoluzakladateľom Hnutia Slovensko. Od roku 2010 bol poslancom Národnej rady SR. V roku 2017 sa stal predsedom Trnavského samosprávneho kraja, krátko na to sa vzdal poslaneckého mandátu. Vo voľbách v roku 2022 obhájil post predsedu Trnavského samosprávneho kraja, v júni 2024 vstúpil do Progresívneho Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Viskupič ide do volieb so sloganom Naplno ďalej, podporujú ho PS, SaS, KDH aj Demokrati © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklotrasy Trnavský samosprávny kraj (TSK) trnavský župan
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