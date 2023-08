Slovan Bratislava už pozná súpera, ak prejde cez Maccabi Haifa do 4. predkola Ligy majstrov

Žreb vo švajčiarskom Nyone

Cesta Slovana do 3. predkola

7.8.2023 (SITA.sk) - Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava zvládne prekážku v podobe izraelského Maccabi Haifa v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2023/2024, v play-off si zmeria sily so švajčiarskym tímom Young Boys Bern.Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Slovan by 22 alebo 23. augusta začínal doma a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr na trávniku súpera.Slovan Bratislava mohol dostať aj grécky AEK Atény, chorvátsky Dinamo Záhreb, dánsky FC Kodaň, českú Spartu Praha, slovinskú Olimpiju Ľubľana a turecký Galatasaray Istanbul."Belasí" v 1. kvalifikačnom kole LM postúpili cez luxemburský tím FC Swift Hesperange, doma remizovali 1:1 a v odvete u súpera triumfovali 2:0.V 2. predkole prešli cez HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, po triumfe 1:0 vonku v domácej odvete remizovali 2:2.Úspešné tímy z play-off LM postúpia do skupinovej časti tejto súťaže, neúspešné kluby si zahrajú skupinovú časť Európskej ligy