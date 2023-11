Sagan absolvuje cestné preteky s tímom Pierre Baguette

Situácia ohľadom Petra Sagana a jeho pôsobenia v cestnej cyklistike v budúcom roku nadobudla finálne kontúry. V slovenskom tíme Pierre Baguette absolvuje cestnú časť prípravy na preteky v horskej cyklistike, na ktoré sa sústredí od sezóny 2024, informuje denník Šport.





Sagan by chcel štartovať na OH v Paríži v horskej cyklistike. V minulej sezóne sa mu nepodarilo získať priamu miestenku, pre trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike je však v hre voľná karta. "Peter Sagan absolvuje v príprave na olympijské hry asi dvoje etepové preteky na ceste a potom zrejme ešte ďalšie dve cestárske súťaže," uviedol jeden z manažérov Gabriel Uboldi pre Šport. "Myslím si, že je to pre jeho rodnú krajinu tá najlepšia správa. Pre Petra Sagana samotného to bola jedna z veľmi pravdepodobných alternatív," povedal Uboldi a zároveň zdôraznil, že cestné preteky s novým tímom majú čisto prípravný charakter.V cyklistovom novom pôsobisku je športový riaditeľ jeho brat Juraj. Preteky v horskej cyklistike absolvuje Sagan s tímom Specialized Factory Racing. "Potrebujeme ešte doriešiť skutočnosť, že Specilaized chce, aby Peter aj na ceste jazdil na bicykli tejto značky. Pierre Bagutte však využíva bicykle Time. Verím však, že to nebude problém," vysvetlil Uboldi.Informácia o konkrétnych pretekoch príde v horizonte niekoľkých dní, v hre je aj Saganov štart na budúcoročnom Okolo Slovenska. "Prioritou sezóny budú, okrem OH v Paríži, Petrove štarty na pretekoch Svetového pohára UCI v cross country," dodal Uboldi.