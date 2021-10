Sagan bude v tíme TotalEnergies na klasikách aj po boku Boassona Hagena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky cyklistický tím TotalEnergies , ktorý je novým zamestnávateľom Petra Sagana , predĺžil zmluvy s troma svojimi pretekármi do konca roka 2023.Sú nimi skúsení tridsiatnici - Španiel Victor de la Parte, Francúz Jérémy Cabot a najmä niekdajší skvelý šprintér Nór Edvald Boasson Hagen . Tento severan má na konte 81 víťazstiev v profikariére na ceste, ale to posledné sa datuje ešte do júna 2019 k pretekom Critérium du Dauphiné "Boasson Hagen v roku 2021 ani raz nezdvihol víťazne ruky nad hlavu, ale vedenie tímu sa s ním napriek tomu rozhodlo predĺžiť kontrakt o dva roky. Víťaz pretekov Gent-Wevelgem 2009 či Eneco Tour 2009 a 2011 oznámil, že v roku 2022 budú pre neho prioritou klasiky," napísal denník L'Équipe na svojom webe.Rovnaký zdroj pripomína, že na tréningoch aj klasikách sa skúsený Nór určite stretne s Petrom Saganom, ktorý začne pôsobiť vo francúzskom prvodivíznom tíme práve počnúc najbližšou sezónou 2022. Tím pod vedením Jeana-Reného Bernaudeaua ašpiruje na licenciu World Tour v roku 2023.