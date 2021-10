Svetový pohár v lyžovaní čakajú veľké zmeny, pomôcť by s tým mal aj bývalý šéf formuly 1 Ecclestone

Starci pomôžu s prestarnutým modelom

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Svetové zjazdové lyžovanie možno čakajú prevratné zmeny. Jeho novozvolený šéf Johan Eliasch má v úmysle vymenovať expertnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať zmenami vo formáte Svetového pohára či majstrovstiev sveta a údajne chce využiť aj služby bývalého šéfa formuly 1 Bernieho Ecclestona Vplyvný a bohatý Brit je veľký fanúšik zjazdového lyžovania a svojimi myšlienkami by mal vdýchnuť nový život do prestarnutého modelu Svetového pohára.Ecclestone vlastní chatu aj hotel vo švajčiarskom Gstaade a roky tam podporuje miestne lyžiarske kluby. Bizarne však vyznieva skutočnosť, že to má urobiť človek, ktorý o pár dní oslávi 91 rokov.Švajčiarsky denník Blick pripomína, že súčasťou skupiny odborníkov, ktorú si vybral nový prezident FIS, 59-ročný Eliasch, je aj 80-ročný Peter Schröcksnadel, ktorý v minulosti tridsať rokov šéfoval rakúskemu lyžovaniu."Dal som Eliaschovi radu, aby najprv stanovil štruktúru svojho nového obchodu. Zatiaľ si spoluprácu neviem predstaviť," cituje Bernieho Ecclestona švajčiarsky denník Blick na svojom webe.Zo zákulisia už presiakli prvé informácie, čo by malo byť súčasťou svetového lyžovania v budúcnosti.Nahlas sa hovorí o tom, že počas víkendov by sa malo súťažiť iba v rýchlostných disciplínach (super G a zjazd), kým technické disciplíny (slalom a obrovský slalom) by sa mali presunúť do atraktívneho večerného programu, ale počas pondelkov a utorkov.Súčasťou plánov sú aj preteky v špecializovanej hale v slnečnom a horúcom Dubaji, kde by sa pod jednou strechou mohli teoreticky odohrať aj kompletné súťaže majstrovstiev sveta a to aj v letnom termíne."Toto je len niekoľko tém, ktoré by sme chceli zhromaždiť a prediskutovať na úrovni expertných skupín FIS. Viacerí sa zhodujeme, že otázka obnovy formátu pretekov je naliehavá. Chceme dostať svetové lyžovanie v budúcnosti na novú úroveň," vyhlásil Peter Schröcksnadel.