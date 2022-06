Slovenky na MS do 18 rokov opäť podľahli Češkám, ale vybojované šieste miesto je aj tak ich historickým maximom (video)

Tóthová najlepšou hráčkou

Druhá tretina pokazila celkový dojem

Historický postup do štvrťfinále MS

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov majú za sebou vydarené majstrovstvá sveta vo svojej vekovej kategórii v americkom Middletone. V nedeľňajšom zápase o konečné piate miesto síce podľahli Češkám 2:7, no šiesta pozícia je aj tak historickým maximom.Stačil im na to vysoký triumf nad Nemkami v treťom dueli základnej časti turnaja, vďaka ktorému sa dostali do štvrťfinále. V ňom jasne nestačili na Kanaďanky a v stretnutí o umiestnenie zaznamenali druhú prehru proti Češkám.Slovenky išli v nedeľu do vedenia v 15. minúte zásluhou 14-ročnej Emy Tóthovej, ktorú po zápase vyhlásili za najlepšiu hráčku svojho družstva. Druhý slovenský gól strelila až v 52. minúte Emma Donovalová, ktorá uzavrela skóre na konečných 2:7.Brankárka Laura Medviďová inkasovala v druhej tretine až šesťkrát, postupne ju prekonali Markéta Mazancová, Tereza Plosová, Adéla Šapovalivová, Karolína Veverková a dvakrát Tereza Pištěková. Siedmy český gól pridala v 50. minúte Petra Matějová.Vo finále turnaja sa stretnú zámorské tímy USA a Kanady, o bronzové medaily budú bojovať v severskom derby Švédky a Fínky. Do nižšej kategórie MS zostúpili Nemky."Do zápasu sme vstúpili dobre, prvá tretina bola výborná z našej strany. Hrali sme disciplinovane, dodržiavali sme systém. Podarilo sa nám využiť presilovku a išli sme do vedenia, čím sme naplnili náš zámer. Bohužiaľ, v druhej tretine sme si ten zápas úplne pokazili. Dievčatá hrali veľmi rozhárane, nesústredene. Dostali sme góly z dorážok a z pozícií, z ktorých brankárka nevidela na puk a súperky trafili roh bránky. Snažili sme sa dievčatá nabudiť a prebrať, ale tá tretina dopadla veľmi zle v náš neprospech. V tretej sme sa znova zmobilizovali a odohrali sme ju so cťou, ale tá druhá tretina kazí celkový dojem zo zápasu," zhodnotila záverečný duel na turnaji trénerka Gabriela Sabolová vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja. Slovenky zaznamenali historický postup do štvrťfinále na MS tejto vekovej kategórie, čo určite predčilo očakávania."Celkovo pre nás turnaj dopadol veľmi dobre. Išli sme sem skromne, naším cieľom bolo ísť krok po kroku a vybojovať záchranu. Podarilo sa nám to už v zápasoch skupinovej časti, čím odpadli najmä psychicky náročné boje o záchranu. Máme na čom stavať do budúcna, šieste miesto nie je každodenný výsledok pre slovenský hokej. Sme na to určite hrdí, ale cieľom je zlepšovať sa, aby sme boli naozaj konkurencieschopní s krajinami, ktoré sú na našej úrovni," doplnila spokojná Sabolová.