Sagan nechcel hovoriť o šanciach: Treba bojovať až do konca

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan prichádza na tlačovú konferenciu pred pretekmi Elite na Majstrovstvách sveta v cyklistike vo Veľkej Británii. Leeds, 28. septembra 2019. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Leeds 28. septembra (TASR) - Peter Sagan zostal verný svojej stratégii z predchádzajúcich svetových šampionátov. Ani v anglickom grófstve Yorkshire si nebol prejsť majstrovskú trať a na otázku novinárov odpovedal, že na to bude mať dosť času počas nedeľňajších pretekov. Deň pred nimi nechcel hovoriť o svojich šanciach, no uviedol, že sa cíti dobre a chce predviesť čo najlepší výkon.Dvadsaťdeväťročný cyklista má na konte už tri tituly v pretekoch s hromadným štartom, a ak by sa mu v nedeľu v Harrogate podarilo pridať štvrtý, dostal by sa na čelo historických tabuliek. Takýto kúsok sa doteraz nikomu nepodaril, Sagan však, ako vždy, pristupuje k podobným míľnikom svojsky.uviedol na tlačovej konferencii Slovenského zväzu cyklistiky v Leedsi.Trojnásobný majster sveta zopakoval, že chce zabojovať o dobrý výsledok, no necíti sa byť pod nejakým veľkým tlakom.Organizátori MS pripravili zvlnenú trať s dĺžkou až 285 km. Štart je v Leedsi, odkiaľ sa cyklisti vydajú na 187 km dlhú časť po celom grófstve s tromi stúpaniami na Cray Hill (4,9 km, 4%), Buttertubs Hill (5,8 km, 5,2%) a Grinton Moor Hill (4,4 km, 5,3%). Následne dorazia do cieľového mesta Harrogate, kde ich čaká sedem 14-kilometrových okruhov. V každom z nich prekonajú kopec Harlow Moor (1,2 km, 5,2%). Záverečné tri kilometre do cieľa sú prevažne rovinaté, no na posledných asi 200 m sa cesta mierne zdvíha.Sagan si síce neprešiel ani časť trate, no odsledoval si doterajšie preteky na MS.Opäť radšej stavil na záverečnú prípravu v domácom Monaku, podobne to bolo aj pred Dauhou a Bergenom.vysvetlil.Práve nevyspytateľné anglické počasie môže poriadne zamiešať kartami v nedeľňajšom vrchole šampionátu. Predpovede hovoria o vytrvalom daždi a silnom vetre, pričom teplota by nemala prekročiť 13 stupňov Celzia.uviedol Sagan.Aj vďaka náročným poveternostným podmienkam sa nedá dopredu predpovedať scenár nedeľňajších pretekov. Podľa Sagana bude dôležité byť na správnom mieste a reagovať na rozhodujúce momenty.V podobnom duchu sa niesla aj jeho rada najmenej skúsenému členovi slovenskej výpravy Jánovi Andrejovi Cullymu.Pre dvadsaťtriročného pretekára Dukly Banská Bystrica to je premiéra na MS. Ako jediný Slovák sa predstavil aj v časovke mužov elite a obsadil v nej 46. miesto. V nedeľu ho čakajú najdlhšie preteky v kariére.povedal.Na rozdiel od Petra Sagana, si boli Cully s Jurajom Saganom a Erikom Baškom vyskúšať aspoň časť zajtrajšej trasy.uviedol.Športový riaditeľ výpravy je rovnako ako v uplynulých rokoch Ján Valach, ktorý verí, že jeho zverenci dosiahnu dobrý výsledok.dodal.