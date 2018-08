Sagan nedokončil preteky s hromadným štartom

Glasgow 12. augusta - Slovenský cyklista Peter Sagan odstúpil z nedeľňajších pretekov s hromadným štartom na majstrovstvách Európy v Glasgowe. Trojnásobný majster sveta mal problémy s defektom, dokázal sa vrátiť do pelotónu, no postupne stratil kontakt a jeho púť za druhým titulom z ME sa skončila necelých 84 km pred cieľom.





Dvadsaťosemročný Sagan uviedol pre RTVS, že ho trápila nádcha a pociťoval ešte aj následky zranení po páde v závere Tour de France. Najbližšie by sa mal predstaviť o týždeň na klasike EuroEyes Cyclassics Hamburg a následne na španielskej Vuelte.