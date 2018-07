TOUR: Sagan po páde nemá zlomeninu, tím rozhodne vo štvrtok ráno

Peter Sagan na Tour de France 2018 Foto: TASR/AP Peter Sagan na Tour de France 2018 Foto: TASR/AP

Saint Lary Soulan 25. júla – Slovenský cyklista Peter Sagan utrpel v stredajšej 17. etape pretekov Tour de France nepríjemný pád. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe spadol 38 kilometrov po štarte počas klesania v horskej etape, ktorá viedla z Bagnéres-Luchon do Saint Lary Soulan (65 km). Absolvoval vyšetrenia, ktoré vylúčili zlomeninu."Našťastie, kamery nezachytili pád. Vyletel som z cesty, dopadol som na zadok na kameň. Pokračujem, trošku so zraneniami, ale môže byť aj horšie. Nemám nič zlomené, mám narazeninu a problém ohýbať nohu, no snáď to o deň, dva, rozhýbem. Snáď neskončím pár dní pred cieľom," povedal Sagan pre RTVS. "Havaroval som v zákrute, urobil som chybu. Vyzeralo to ako rýchla zákruta, dostal som sa však príliš doprava, brzdil som, no už to nestačilo. Preletel som pomedzi stromy a narazil som na kameň," dodal Sagan pre portál cyclingnews.com.Do cieľa dorazil s roztrhnutým dresom, odreninami pravej časti tela a mankom 26:29 minúty, čím splnil limit. Sagan po dojazde podstúpil vyšetrenia, ešte predtým sa však zúčastnil na ceremónii, kde si prevzal zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. Vzápätí si vyslúžil veľký potlesk. "Mal pád, ale jeho cieľ je prísť do Paríža. Zostaň silný Peter Sagan!" znel príspevok na sociálnej sieti Twitter, ktorý uverejnili organizátori Tour.Večer po 20.00 h slovenský cyklista informoval na svojom facebookovom profile, že vyšetrenia vylúčili vážnejšie zranenie: "Našťastie nemám nič zlomené. Ďakujem všetkým za podporu, bol to ťažký pád, ale pred poslednými štyrmi etapami sa cítim odhodlane." Agentúra DPA však následne citovala hovorcu Bora-Hansgrohe Ralpha Scherzera, podľa ktorého o štarte Sagana tím definitívne rozhodne vo štvrtok ráno: "Neutrpel zlomeniny, ale modriny a otvorené odreniny na pravej strane tela."Rozhodnutie je na tíme, 28-ročný Slovák je však odhodlaný pokračovať. Na zisk šiesteho zeleného dresu potrebuje už iba dôjsť do cieľa v Paríži: "Bolo by ľahké ísť domov, ale nie pár dní pred Parížom. Mohlo to dopadnúť horšie. Uvidíme, ako sa budem cítiť vo štvrtok. V záverečnom stúpaní som si išiel vlastným tempom a došiel som v poriadku."