Žilina prišla o najlepšieho strelca Fortuna ligy, Kurminowski si našiel nový klub v Dánsku

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - S 19 gólmi najlepší strelec najvyššej slovenskej futbalovej súťaže v uplynulej sezóne 2020/2021 poľský útočník Dawid Kurminowski prestúpil z MŠK Žilina do klubu AGF Aarhus, ktorý v predchádzajúcom ročníku skončil v dánskej Superlige na 4. priečke.Ako informuje oficiálny web "šošonov", dvadsaťdvaročný Poliak podpísal s Dánmi zmluvu na päť rokov. Kurminowski v Žiline absolvoval dve sezóny, predtým hral dva roky vo Fortuna lige za MFK Zemplín Michalovce . Za Žilinu odohral 52 duelov a strelil v nich 27 gólov."Odchádza sa mi veľmi ťažko, nakoľko to bolo pre mňa najlepšie obdobie v kariére. Zažil som v Žiline veľa skvelých okamihov, stal som sa kráľom strelcov vo Fortuna lige . Všetko mi zostane vryté hlboko v pamäti. Odchod z dobrého klubu a dobrého mesta je vždy ťažký. Myslím si, že každý futbalista sa chce počas kariéry posúvať vyššie a vyššie. Samozrejme, v Žiline som mal vytvorené výborné podmienky pre moje ďalšie napredovanie, no rozhodol som sa vyskúšať možno trochu lepšiu súťaž, kde sa môžem posunúť ešte ďalej. To bolo pre mňa najdôležitejšie," poznamenal Kurminowski v rozhovore na webe mskzilina.sk.Potom pokračoval: "Odkedy som prišiel do Žiliny, tak som sa zmenil ako hráč i človek. Spoznal som veľa ľudí, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah. Ako futbalista som spravil najväčší krok dopredu na Slovensku, špeciálne v Žiline. Každým mesiacom som cítil, že sa posúvam v každom aspekte hry. Po taktickej, fyzickej i streleckej stránke. Aarhus som si vybral aj vďaka rozhovoru s ich trénerom a ľuďmi v klube, od ktorých som cítil veľkú dôveru. Mám pocit, že je to pre mňa dobrý smer, kde sa môžem posúvať. Je to naozaj dobrý klub, ktorý mi má čo ponúknuť do ďalšej hráčskej kariéry."Poľský útočník za Žilinu nenastúpil už v minulotýždňovom prvom zápase 1. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2021/2021 proti gruzínskemu FC Dila Gori (5:1)."Kurmin prestupuje do dánskeho klubu Aarhus, ktorý bude hrať druhé kvalifikačné kolo Európskej konferenčnej ligy. Keďže rokovania prebiehali už dlhšie, dohodli sme sa, že nenastúpi v prvom kvalifikačnom kole za Žilinu, pretože potom by už Dawid nemohol nastúpiť v tejto súťaži za jeho nový klub," informoval športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník A doplnil: "Prejavil veľký záujem odísť do tohto klubu. Predtým boli v hre aj iné možnosti, ale tie sa nakoniec nezrealizovali. V priebehu nedele a pondelka sme sa dohadovali na finálnej verzii prestupu do Aarhusu. Ešte v sobotu absolvoval lekársku prehliadku a nič tak nebránilo tomu, aby sa prestup zrealizoval čo najskôr."