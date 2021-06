Sagan sa na Tour de France pokúsi o rekordný zelený dres, ale v nominácii Bora-Hansgrohe je aj ďalší šprintér

Pád na Gire mal trpkú príchuť

Denk očakáva výkon v kopcoch

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký cyklista Emanuel Buchmann sa predstaví na Tour de France v tíme Bora-Hansgrohe ako záložný jazdec pre celkové poradie a podpora pre Holanďana Wilca Keldermana Potvrdil to manažér Ralph Denk pre nemecké médiá a doplnil, že na Tour de France vezme aj dvoch šprintérov - slovenského lídra Petra Sagana bude dopĺňať avizovaný Nemec Pascal Ackermann. Sagan sa v náročnej šprintérskej konkurencii pokúsi zaútočiť na rekordný ôsmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.Buchmann nedávno na Giro d'Italia bojoval o najlepšiu päťku celkovej klasifikácie, ale po páde v 15. etape musel z pretekov odstúpiť s podozrením na otras mozgu aj pomliaždeninami na tvári, boku a kolene. Do začiatku Tour de France by však mal byť stopercentne v poriadku. Na najslávnejších etapových pretekoch už bol v roku 2019 celkovo štvrtý, aj preto sa Denk rozhodol vziať ho do tímu."Môj pád na Gire mal trpkú príchuť, lebo som cítil solídnu formu. Chcem sa dať čo najskôr dokopy, aj preto som sa pridal k ostatným na tréningovom kempe Bora-Hansgrohe v Livignu. Moje koleno už je v poriadku a som pripravený pomôcť kolegom na Tour de France. Na celkové poradie sa však tentoraz necítim. Wilco bude tímový líder a ja to budem brať deň za dňom a snažiť sa mu čo najviac pomôcť v kopcoch," uviedol Emanuel Buchmann na webe cyclingnews.com.Ralph Denk od Buchmanna očakáva odhodlaný výkon v kopcoch. "Celkový profil mu tento rok až tak nevyhovuje. Ak sa dostane do formy, bol by som rád, ak by predviedol atraktívny štýl jazdy s dostatkom rizika. Chceme sa ukázať pred nemeckými fanúšikmi," uviedol Denk.Tour de France tento rok odštartuje už 26. júna v Breste v Bretónsku. Úvodné dve etapy s cieľom v Landerneau a na Mur-de-Bretagne majú zvlnený profil a budú priať skôr klasikárom a jazdeckým univerzálom. Čistokrvní šprintéri by sa mali dostať k slovu až v ďalších dvoch etapách do Pontivy a Fougéres.