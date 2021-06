Slovensko bude mať zástupcu v hokejovej Lige majstrov, voľnú kartu namiesto Zvolena dostal Slovan

Nahradí bieloruský klub

Dôvod absencie Slovenska je neznámy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie hokejovej Ligy majstrov udelilo voľnú kartu Slovanu Bratislava a "belasí" sa tak v edícii 2021/2022 predstavia v základnej F-skupine s českým Třincom, švédskym Leksandom a švajčiarskym Fribourgom. Informáciu priniesli predstavitelia LM prostredníctvom tlačovej správy.Slovan Bratislava v súťaži nahradí bieloruský klub Junosť Minsk, ktorému vedenie LM odoprelo účasť a ako dôvod uviedlo nestabilnú situáciu v krajine. Do Ligy majstrov tak nejde majstrovský Zvolen , vicemajster z Popradu ani bronzové Michalovce. Slovan v uplynulej sezóne slovenskej extraligy obsadil konečnú 4. priečku."Pridelenie voľnej karty pre Slovan Bratislava nám dovoľuje v súťaži opäť privítať Slovensko, kde má hokej hlbokú tradíciu. Slovan je známa značka, ktorá v nasledujúcej sezóne oslávi sté výročie od svojho založenia. Klub prejavil veľký záujem prezentovať sa na európskej scéne účasťou v Lige majstrov. Preto sme sa rozhodli udeliť mu voľnú kartu,“ uvádza sa v stanovisku vedenia súťaže.Vedenie LM malo do konca apríla vyhradené miesto aj pre slovenského majstra, potom ho však nahradilo voľnou kartou pre majstra Ukrajiny. Dôvod absencie slovenského klubu v tejto súťaži doteraz nebol prezentovaný. Slovensko nemalo mať svojho zástupcu už v LM 2020/2021, ktorú napokon pre pandémiu koronavírusu vôbec neodohrali.Právo štartu vtedy odmietla využiť Banská Bystrica a vedenie Tipsport ligy iný klub do nadnárodnej súťaže neponúklo. Doteraz v hokejovej Lige majstrov zastupovali Slovensko len tri kluby - HC Košice, HK Nitra a HC '05 Banská Bystrica.Prvý zápas v LM by mal Slovan odohrať 27. augusta na ľade Leksandu.