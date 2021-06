Slováci patria medzi outsiderov ME vo futbale 2020, Hamšík je vraj už dávno za zenitom

Najdôležitejší hráči Slovenska

Trio najväčších favoritov

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - S blížiacim sa štartom majstrovstiev Európy vo futbale sa médiá predháňajú v hľadaní favoritov aj tímov, ktoré by nemali mať nárok ani na postup zo základnej skupiny.Redaktori rakúskeho webu ORF.at zahrnuli Slovákov do druhej kategórie mužstiev, ktoré by nemali postúpiť ani do osemfinále.Podľa nich sú najdôležitejšími hráčmi výberu trénera Štefana Tarkoviča v abecednom poradí Ondrej Duda "Slovensko patrí k outsiderom záverečného turnaja ME. Jeho najväčšia hviezda Marek Hamšík je už dávno za zenitom. Mužstvo má aj hviezdneho obrancu Interu Miláno Milana Škriniara. Na prvý pohľad sa javí kompaktne a určite sa pobije o svoju šancu najmä proti Poliakom a Švédom. Na postup zo skupiny by to však stačiť nemalo," napísal web orf.at.Rakúšania zaraďujú medzi najväčších favoritov na titul trio Taliansko, Belgicko a Francúzsko. "Pozoruhodné je, že Taliani od septembra 2018 neprehrali už v 25 zápasoch. V tomto roku majú z piatich zápasov päť víťazstiev so skóre 17:0 a to nemajú v tíme žiadnu mimoriadnu hviezdu. S podporou domáceho prostredia v Ríme a s trénerom Robertom Mancinim na lavičke určite patria medzi favoritov," myslia si redaktori ORF.Do širšieho okruhu zaradili aj Angličanov, Španielov a obhajcov trofeje Portugalčanov. "Tí boli žrebovaní až z tretieho koša a v skupine majú posledných dvoch majstrov sveta Nemcov a Francúzov. Lenže Cristiano Ronaldo je stále hráč, ktorý dokáže rozhodovať zápasy a aj okolo neho je sústredená dostatočná kvalita. Ak z nej tréner Santos utvorí harmonický a fungujúci stroj, opäť je možné všetko," prognózuje rakúsky web.Na margo ambícií úradujúcich svetových šampiónov Francúzov doplnil: "Ich káder má dostatočnú šírku aj kvalitu, v Mbappém a Kantém majú potenciálnych kandidátov na futbalistu roka a v Benzemovi zasa prominentného navrátilca - zakončovateľa. Rovnako ako pred 20 rokmi môže v ich prípade po zisku titulu majstra sveta nasledovať aj prvenstvo na majstrovstvách Európy."